Thoune se retrouve seul en tête au terme de la 4e journée de Challenge League. Les Bernois ont gagné 2-0 sur la pelouse d'Etoile Carouge lors du match au sommet.

Carouge – Thoune 0-2 dieci Challenge League, 4ème journée, Saison 24/25 09.08.2024

ATS

Les deux équipes se partageaient le commandement avec sept points avant leur duel. Les visiteurs ont fait la décision en première période grâce à des réussites de Bertone (19e) et Gutbub (29e).

Xamax accroché

Neuchâtel Xamax a pour sa part manqué l'occasion de rester dans le sillage immédiat du leader. Les rouge et noir ont été accrochés 2-2 à domicile contre Bellinzone. Ils ont marqué rapidement par Koné (4e) et Onyekachi (13e), à chaque fois sur passe de Ramizi, mais les Tessinois ont répliqué par L'Ghoul (15e) et Gorga (76e).

Xamax – Bellinzone 2-2 dieci Challenge League, 4ème journée, Saison 24/25 09.08.2024

Relégué de Super League, le Stade Lausanne-Ouchy attend toujours son premier succès à l'échelon inférieur. Les Vaudois ont concédé le nul 1-1 chez eux contre Aarau. Les deux clubs comptent ainsi deux points en quatre rencontres.

SLO – Aarau 1-1 dieci Challenge League, 4ème journée, Saison 24/25 09.08.2024

ats