But burlesque et immense bourde : qu'a fait le gardien de Bellinzona ?

Dimanche après-midi se jouait la 4ème journée de Challenge League et notamment la rencontre entre Bellinzona et Aarau.

Bellinzone – Aarau 1-3 dieci Challenge League, 4ème journée, Saison 23/24 13.08.2023

Et si le match et son résultat dans son entier ne furent pas des plus exaltants, nous fûmes témoins d'une réalisation peu banale et, avouons-le, proche du comique.

62ème minute, le score est alors de 1-0 pour Aarau, lorsque le défenseur Noël Wetz hérite du ballon aux abords de sa surface de réparation. Ce dernier jette alors un rapide coup d'œil de l'autre côté du terrain pour apercevoir le gardien de Bellinzona, Alexander Muci, un peu devant ses propres 16 mètres.

La décision est prise, le joueur d'Aarau envoie un long ballon, entre la passe en profondeur et le tir direct. Problème : le shoot manque clairement de puissance pour surprendre le portier, qui semble largement en mesure de capter le cuir.

Du moins, c'est ce que les images semblent montrer, car la réalité lui donnera tort. Le gardien, complètement surpris par le rebond de la balle, assiste, impuissant, à un but aussi invraisemblable que clownesque.