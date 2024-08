Après l’exploit retentissant, le pactole pour les Young Boys !

Malgré leur statut de «lanterne rouge» de la Super League, les Young Boys ont signé mardi un authentique exploit. Leur victoire 1-0 à Istanbul face à Galatasaray mérite tous les superlatifs.

Les joueurs des Young Boys ont fêté leur succès dans le vestiaire à Istanbul. ats

A la faveur de ce succès, les Bernois offrent au football suisse une seizième présence en Ligue des champions, la quatrième à leur actif. Ils ont eu la riche idée de réaliser cette performance l’année où le jackpot de la compétition va encore exploser avec un nouveau format à 36 équipes qui tourne complètement le dos à la phase de poules à quatre.

Avec un ticket d’entrée qui s’élève à 18,62 millions d’euros, l’assurance de disputer quatre matches à guichets fermés au Wankdorf, les primes aux résultats et une participation au pool marketing, les Bernois peuvent compter sur près de 40 millions de francs de revenus. Versés dans le chapeau 3, ils seront fixés ce jeudi sur le nom de leurs huit adversaires en phase de ligue lors du tirage qui sera effectué à Monaco.

Une marge presque écrasante

Avec cette nouvelle manne offerte par l'UEFA, le club possède une marge presque écrasante sur les autres équipes de Super League. Christoph Spycher et son directeur sportif Steve von Bergen ont désormais les moyens de frapper fort sur le marché des transferts après avoir accusé une certaine «frilosité» ces derniers mois. Mais les deux hommes en voient-ils la nécessité?

L’équipe qui a gagné mardi à Istanbul, si elle évolue toujours dans le même registre, peut revenir très vite dans la course au titre. Avant de recevoir Lausanne samedi, les Young Boys accusent virtuellement 11 points de retard sur le FC Zurich.

Démonstration tactique

A Istanbul, l’équipe de Patrick Rahmen a vraiment livré le match parfait. Dans sa nouvelle organisation en 4-4-2 avec Filip Ugrinic en électron libre à la pointe de l’attaque aux côtés de Silvère Ganvoula, elle a réussi une très belle démonstration tactique. Sur les côtés, Joël Monteiro et Ebrima Colley, sans doute le meilleur homme du match, n’ont cessé de tourmenter une défense turque très vite dépassée.

«Notre performance fut vraiment magnifique, se félicite Patrick Rahmen sur le site du club. Nous avons joué ce match comme nous voulions le jouer. Avec Galatasaray, nous avions hérité du pire tirage. Et il y avait aussi notre début de saison en championnat. Se qualifier pour la Ligue des champions n'avait vraiment rien d'évident!»

Marvin Keller a-t-il pris la main?

Comme l’an dernier face au Maccabi Haïfa, les Young Boys ont pu compter sur un gardien que l’on n’attendait pas pour tenir le choc. Face aux Israéliens, Anthony Racioppi avait réalisé l’arrêt à 20 millions de francs au début du match retour au Wankdorf. Mardi, Marvin Keller a fait celui qui vaut désormais deux fois plus sur la frappe de Kerem Aktürkoglu à la 71e. Le Zurichois de 22 ans a-t-il gagné sa place de titulaire à Istanbul?

Contraint de quitter ses coéquipiers à la demi-heure du match aller en raison d’une blessure à l’épaule et finalement jugé inapte pour le match de mardi, David von Ballmoos peut nourrir de réelles inquiétudes.

Davantage qu’Anthony Racioppi dont le handicap auprès de la presse locale était d’être le Romand qui voulait déboulonner le «Kultspieler» et capitaine Von Ballmoos, Marvin Keller coche toutes les cases. Son talent, sa maîtrise nerveuse et son look à la Yann Sommer vont très vite rassurer les fans et convaincre Patrick Rahmen, qui l’a dirigé l’an dernier à Winterthour, de le désigner comme le nouveau no 1.

Steve von Bergen : «On a atteint quelque chose de grandiose» Directeur sportif des Young Boys, Steve von Bergen est revenu sur l’exploit des Bernois qui ont éliminé Galatasaray mardi soir. Ce succès leur permet de valider leur billet pour la phase de ligues de la Ligue des champions. 27.08.2024

