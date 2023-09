Les regards seront braqués sur Munich mercredi soir en Ligue des champions. Le Bayern y recevra en effet Manchester United dès 21h00 pour le compte de la 1re journée du groupe A.

Harry Kane a déjà trouvé ses marques au sein du Bayern Munich. IMAGO/Eibner

Ce remake de la légendaire finale de 1999, gagnée par les Anglais 2-1 grâce à deux buts inscrits dans les arrêts de jeu, constitue l'affiche la plus alléchante de la soirée. Sur la base du parcours réalisé par les deux clubs depuis le début de la saison, les Bavarois semblent favoris.

Le Bayern occupe la 2e place de la Bundesliga, à égalité de points avec Bayer Leverkusen. L'intégration d'Harry Kane se déroule bien, l'attaquant anglais ayant inscrit 4 buts en autant de matches. L'ancien buteur de Tottenham sera évidemment très motivé face aux Red Devils.

Le direct: FC Bayern München - Manchester United me 20.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: FC Bayern München - Manchester United Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 10h et 38min 51sec

Man U en difficulté

Ceux-ci traversent une période difficile, avec de nombreux blessés et des incertitudes sur le rachat ou non du club. En Premier League, Manchester United figure à une décevante 13e place après deux succès et déjà trois défaites. Les voyants sont au rouge: un bon résultat à Munich pourrait cependant remettre l'équipe sur les bons rails. Dans l'autre rencontre de cette poule, Galatasaray aura les faveurs de la cote à domicile contre le FC Copenhague (18h45).

Le direct: Galatasaray AŞ - FC Copenhagen me 20.09. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sports Live ∙ Live Fussball: Galatasaray AŞ - FC Copenhagen Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 9h et 18min 51sec

Arsenal, pour sa première participation à la C1 depuis 2016/17, porte l'étiquette de favori logique du groupe B. Les Gunners, 4es de Premier League avec 13 points, entameront leur parcours européen avec la réception du PSV Eindhoven. L'autre match du groupe mettra aux prises deux clubs en difficulté: le FC Séville, 17e de Liga (4 matches/3 points) accueillera le RC Lens, 18e et dernier de Ligue 1 (5 matches/1 point).

Le direct: Arsenal FC - PSV Eindhoven me 20.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: Arsenal FC - PSV Eindhoven Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 10h et 38min 51sec

Gros défi pour Urs Fischer

Urs Fischer s'attend à un match difficile sur la pelouse du Real Madrid (18h45) dans le groupe C. L'entraîneur zurichois d'Union Berlin a réussi à mener le club de la capitale en C1 pour la première fois de son histoire.

Le direct: Real Madrid CF - 1. FC Union Berlin me 20.09. 18:10 - 21:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: Real Madrid CF - 1. FC Union Berlin Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 8h et 53min 51sec

Union est 8e de son championnat (deux succès, deux défaites) alors que le Real mène la Liga après avoir gagné ses cinq matches. Braga recevra Naples dans le même groupe et les Italiens devront se méfier.

Le direct: SC Braga - SSC Napoli me 20.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: SC Braga - SSC Napoli Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 10h et 38min 51sec

L'Inter au pays basque

Enfin, dans le groupe D, l'Inter Milan – finaliste de l'édition précédente – se déplacera au pays basque pour affronter la Real Sociedad. Les nerazzurri ont le vent en poupe après quatre victoires en Serie A, dont un tonitruant 5-1 samedi dans le derby face à l'AC Milan.

Le direct: Real Sociedad de Fútbol - FC Internazionale Milano me 20.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: Real Sociedad de Fútbol - FC Internazionale Milano Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 10h et 38min 51sec

Habitué de la compétition, Benfica Lisbonne sera favori à domicile face au RB Salzbourg.

Le direct: SL Benfica - FC Salzburg me 20.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: SL Benfica - FC Salzburg Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 10h et 38min 51sec

ats