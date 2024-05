But refusé au Bayern à la 103e : «Cette décision est un désastre absolu»

«C'est un désastre absolu cette décision», a pesté l'entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel sur DAZN, à propos du but refusé, qui aurait pu permettre aux Munichois d'arracher la prolongation, mercredi en demi-finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.

Real Madrid – Bayern 2-1 UEFA Champions League, Demi-finales, Match retour 08.05.2024

AFP Clara Francey

Mené 2 à 1 dans le temps additionnel, le Bayern Munich a cru égaliser par Matthijs de Ligt à la 13e minute du temps additionnel, reprenant une déviation de la tête de Thomas Müller.

Mais l'arbitre de la rencontre, le Polonais Szymon Marciniak a sifflé très rapidement une position de hors-jeu du latéral gauche munichois Noussair Mazraoui, signalé par l'un de ses deux assistants, avant même de laisser la situation se jouer jusqu'au bout.

Sur le ralenti, ni Noussair Mazraoui ni Matthijs de Ligt ne semblent être en position de hors-jeu, couverts par le défenseur central du Real Antonio Rüdiger.

«C'est un désastre absolu cette décision. On doit laisser l'action se jouer jusqu'au bout. C'est la règle, d'autant plus que c'est si proche du but, et que c'est tellement limite. La première erreur est faite par le juge de touche, la seconde vient de l'arbitre», a estimé Thomas Tuchel.

«La scène à la fin, je trouve ça incroyable. Je ne peux pas comprendre pourquoi il ne laisse pas l'action se dérouler. Il s'est excusé. Je ne voudrais pas dire que le Real a toujours de la chance, mais ça fait aujourd'hui la différence», a glissé de Ligt, au micro de DAZN.

🚨 Selon De Ligt, l’arbitre est allé voir les joueurs du Bayern pour s’excuser de son erreur d’arbitrage.



🎥 @beINSPORTS_EN pic.twitter.com/e6kkPSQeaJ — SPORTS ZONE (@SportsZone__) May 8, 2024

«Il sait lui même à la fin que c'était une erreur», a estimé Manuel Neuer sur DAZN.

Pour l'attaquant du Bayern Thomas Müller, «la situation (du but refusé, ndlr) était très bizarre. Je serai incapable de dire ce qui s'est passé mais ça arrive très souvent à Madrid. Ca nous est déjà arrivé.»

Au contraire, le défenseur français du Real Ferland Mendy a jugé sur Canal+ que «c'est toute la force du club cette fin de match. On est très soudés, on se donne ensemble à fond. On peut penser que c'est de la chance, mais c'est tout sauf de la chance d'y arriver encore une fois.»