«Ça paraît un peu surréel», a estimé mardi soir l'entraîneur du Borussia Dortmund Edin Terzic, après la qualification de son équipe pour la finale de la Ligue des champions aux dépens du Paris Saint-Germain, en s'imposant 1-0 à l'aller et au retour. Marco Reus, qui quittera le BVB à la fin de la saison, est heureux de terminer son aventure «là où tout a commencé».

PSG – Dortmund 0-1 UEFA Champions League, Demi-finales, Match retour 07.05.2024

AFP / blue Sport Nicolas Larchevêque

Dortmund disputera sa première finale de Ligue des champions le 1er juin à Wembley contre le Real Madrid ou le Bayern Munich, qui s'affrontent mercredi soir à Bernabéu en demi-finales retour (aller: 2-2). «Sur les deux matches, on a mérité de se qualifier pour la finale, quand on gagne deux fois contre une telle équipe et que l'on reste deux fois sans encaisser de but face à une telle force», a souligné Edin Terzic en conférence de presse.

À domicile la semaine dernière, c'est Niclas Füllkrug qui avait offert la victoire. Mardi soir au Parc des Princes, c'est Mats Hummels qui a trouvé le chemin des filets, pour la cinquième fois de sa carrière seulement en C1, lui qui n'avait plus marqué en Ligue des champions avec Dortmund depuis plus de onze ans.

Le technicien allemand a aussi reconnu que son équipe avait eu de la chance avec les nombreuses tentatives parisiennes sur les montants (six au total sur les deux rencontres). «C'est une magnifique soirée pour le club et je suis très fier de mon équipe, de mon staff et pour l'ensemble du club», a souligné Terzic.

«Ça va être une nuit très courte. On va célébrer, c'est une grande chose d'avoir pu nous qualifier pour la finale, mais on veut réaliser quelque chose de plus grand et il y a encore un long chemin», a glissé le technicien. «Peu importe notre adversaire, la finale sera un match extrêmement difficile, mais il n'y a plus qu'un match. Et sur un match, tout est possible, on l'a prouvé», a conclu Terzic.

Marco Reus : «C'est de la folie !»

«C'est indescriptible ! Quelle semaine pour moi personnellement», a, pour sa part, déclaré au micro de «Prime Video» Marco Reus, qui a annoncé en fin de semaine dernière qu'il quittera le BVB à la fin de la saison. «Finir en finale de Ligue des champions, là où tout a commencé avec la finale de 2013. Plus de dix ans après, être de nouveau en finale avec le Borussia Dortmund, chapeau !»

«On a beaucoup souffert aujourd'hui. Ousmane Dembélé et Ashraf Hakimi ont mis beaucoup de rythme sur le côté droit. Mais on l'a fait à la fin, et plus tard, on ne nous demandera pas comment on l'a fait, mais c'est le nom Borussia Dortmund qui est écrit pour la finale à Wembley. On a toujours répondu présent en Ligue des champions. C'est incroyable pour les jeunes. C'est de la folie !», a ajouté le milieu de terrain du Borussia Dortmund.