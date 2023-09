Choc à Milan : un fan de Newcastle poignardé devant son fils

Un supporter de Newcastle United a été poignardé dans la nuit de lundi à mardi à Milan. On ne sait pas encore si l'acte est lié au match de Ligue des Champions qui s’est déroulé mardi soir à San Siro.

L’incident s’est produit dans le quartier de Navigli à Milan. IMAGO/LaPresse

La nuit précédant le match de Ligue des Champions entre Newcastle United et le Milan AC, l'homme de 58 ans aurait été attaqué par un groupe de sept à huit personnes et aurait reçu un coup de couteau dans le dos et deux dans le bras, selon plusieurs médias italiens.

L'individu, qui était accompagné de son fils et d'un ami, a été transporté à l'hôpital après l'incident. Il se trouve dans un état stable. Le fan du club anglais a été attaqué vers minuit dans le quartier populaire de Navigli. La famille de l'homme blessé a l'intention de le rejoindre à Milan, a rapporté Sky Sport Italia.

Enquête ouverte

Dans un communiqué, Newcastle United a déclaré : «Nous sommes profondément préoccupés par les informations selon lesquelles un supporter a été agressé lundi soir à Milan. Nous sommes en contact avec les autorités locales pour comprendre les circonstances de ce drame. Nos pensées vont au fan et à sa famille. Nous espérons un rétablissement complet et rapide».

Les raisons de l'acte ne sont pas encore claires. Une unité spéciale de la police italienne a ouvert une enquête. On ne sait pas encore s'il y a eu une altercation avant l'incident et si cette attaque est liée au match de Ligue des Champions.

Pour rappel, Milan et Newcastle se sont quittés sur un score de 0-0 mardi soir.