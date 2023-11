Manchester City, contre Young Boys, et Barcelone, contre le Shakhtar Donetsk, peuvent se qualifier pour les 8es de finale dès la 4e journée de phase de groupe de Ligue des champions mardi. De son côté, l'AC Milan jouera une revanche capitale contre le Paris SG.

Manuel Akanji et Manchester City peuvent valider leur qualification pour les 8es de finale. KEYSTONE

Après un bon début de saison, l'AC Milan, demi-finaliste la saison passée, vit un cauchemar depuis quelques semaines. Il vient de prendre un seul point en trois matches de Serie A et se retrouve dernier du difficile groupe F de Ligue des champions, après avoir fait deux nuls 0-0 face à Newcastle et Dortmund et reçu une gifle à Paris (3-0).

Il ne sera donc pas seulement question d'honneur mardi à San Siro pour la revanche contre Paris: les Rossoneri ont besoin d'une victoire pour recoller au train des autres équipes (Paris a six points, Dortmund et Newcastle 4). Les Parisiens, eux, se rapprocheraient grandement d'une qualification pour les 8es de finale en cas de nouvelle victoire.

L'événement est fini Le direct: AC Milan - Paris Saint-Germain ma 07.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: AC Milan - Paris Saint-Germain L'événement est fini tv.blue.ch

Découvrir plus de sports en direct

Le Borussia Dortmund, qui s'est relancé lors de la 3e journée en allant, à la surprise générale, battre Newcastle à Saint James Park (1-0), voudra confirmer devant le «mur jaune» du Signal Iduna Park. Les hommes d'Edin Terzic viennent néanmoins de subir une claque historique chez eux en Bundesliga face au Bayern Munich (4-0).

Quant aux «Magpies», qui avaient marché sur le PSG début octobre (4-1), ils voudront surfer sur leur victoire samedi contre Arsenal (1-0), qui était jusque-là invaincu en Premier League.

L'événement est fini Le direct: Borussia Dortmund - Newcastle United FC ma 07.11. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: Borussia Dortmund - Newcastle United FC L'événement est fini tv.blue.ch

Découvrir plus de sports en direct

City en patron

Auréolé de sa première Ligue des champions remportée la saison dernière, le Manchester City de Pep Guardiola survole la phase de groupe avec trois victoires 3-1, et pourrait valider son billet pour les 8es de finale en battant les Young boys de Berne mardi. Une perspective plus que probable puisque les Citizens sont allés dominer le club suisse chez lui lors de la 3e journée.

L'événement est fini Le direct: Manchester City FC - BSC Young Boys ma 07.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: Manchester City FC - BSC Young Boys L'événement est fini tv.blue.ch

Découvrir plus de sports en direct

Dans l'autre rencontre, le RB Leipzig, 2e avec six points, pourrait lui aussi se rapprocher de la qualification s'il gagne à Belgrade.

L'événement est fini Le direct: FK Crvena Zvezda - RB Leipzig ma 07.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: FK Crvena Zvezda - RB Leipzig L'événement est fini tv.blue.ch

Découvrir plus de sports en direct

Le FC Barcelone sérieux

Le Barça entraîné par Xavi a profité d'un groupe largement à sa portée pour remporter ses trois premiers matches. Il a de bonnes chances de se qualifier contre le Shakhtar Donetsk mardi à Hambourg puisqu'un nul suffirait grâce à leur victoire à l'aller contre le club ukrainien, seul à même d'égaler son nombre de points parmi les deux derniers actuels du groupe.

L'événement est fini Le direct: FC Shakhtar Donetsk - FC Barcelona ma 07.11. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: FC Shakhtar Donetsk - FC Barcelona L'événement est fini tv.blue.ch

Découvrir plus de sports en direct

Le FC Porto, qui a écrasé Anvers en Belgique (4-1), a les armes pour récidiver au Portugal et ainsi se rapprocher d'une qualification.

L'événement est fini Le direct: FC Porto - Royal Antwerp FC ma 07.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: FC Porto - Royal Antwerp FC L'événement est fini tv.blue.ch

Découvrir plus de sports en direct

L'Atlético de Madrid a fort à faire

Le groupe E se révèle passionnant puisque le Feyenoord Rotterdam a pris la première place et bousculé la hiérarchie naturelle qui faisait de l'Atlético de Madrid (2e avec 5 points) et de la Lazio Rome (3e, 4 points) les prétendants à la qualification. Les Néerlandais sont premiers avec six points, forts de leur succès probant contre les Romains (3-1), qui réclament une revanche mardi.

L'événement est fini Le direct: SS Lazio - Feyenoord ma 07.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: SS Lazio - Feyenoord L'événement est fini tv.blue.ch

Découvrir plus de sports en direct

Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont quant à eux, dans ce contexte, l'obligation de prendre les trois points à domicile contre le Celtic Glasgow, bon dernier (1 point), après avoir déjà laissé filer deux points lors de leur première confrontation (2-2).

L'événement est fini Le direct: Club Atlético de Madrid - Celtic FC ma 07.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Live Fussball: Club Atlético de Madrid - Celtic FC L'événement est fini tv.blue.ch

Découvrir plus de sports en direct

AFP