Les deux derniers quarts de finale retour de la Ligue des champions se jouent mercredi dès 21h00. Le suspense est total dans les deux parties, qui se sont conclues sur un nul à l'aller.

Qui de Jude Bellingham ou Erling Haaland verra les demies ? IMAGO

ATS

Manchester City, tenant du titre, reçoit le Real Madrid après l'étincelant 3-3 qui a sanctionné le premier acte de ce duel entre géants. Sur le papier, les tenants du titre anglais ont peut-être un léger avantage, mais rien n'est fait. Le spectacle devrait une fois encore être au rendez-vous entre ces deux habitués des phases finales de la compétition, et qui sont tous deux en tête de leurs championnats respectifs.

Forteresse imprenable

Manuel Akanji et ses coéquipiers n'ont plus perdu le moindre match depuis le 6 décembre sur la pelouse d'Aston Villa (1-0) et comptent deux points d'avance sur Arsenal et Liverpool. Les hommes de Pep Guardiola peuvent ainsi toujours rééditer le triplé déjà obtenu la saison dernière. En Premier League, ils viennent de gagner leurs trois derniers matches en marquant treize buts.

Les Citizens n'ont plus perdu chez eux depuis novembre 2022, toutes compétitions confondues, et depuis septembre 2018 en Ligue des champions, un revers 2-1 face à l'Olympique lyonnais. Ils pourraient porter à 42 leur série de matches (domestiques et européens) sans défaite à domicile et égaler le record du club établi il y a plus d'un siècle (décembre 1919 à novembre 1921).

Le Real Madrid, quant à lui, possède huit longueurs de réserve sur Barcelone en Liga. L'équipe de Carlo Ancelotti n'a perdu que matches cette saison, et à chaque fois contre l'Atlético Madrid: le 24 septembre 2023 en championnat (3-1) et le 18 janvier en Coupe du Roi (4-2 ap). Mais il lui faudra évoluer au sommet de son art pour empêcher les Mancuniens d'atteindre le dernier carré.

Dernière chance pour le Bayern

L'autre affiche n'est pas en reste. Le Bayern Munich accueille pour sa part Arsenal après le nul 2-2 ramené de Londres. Les Bavarois n'ont plus que la Ligue des champions pour sauver leur saison et décrocher un trophée. A l'aller, ils ont surpris en gênant passablement les Gunners.

Ceux-ci, aussi engagés dans la lutte pour le titre en Premier League, ont perdu gros dimanche avec la défaite subie à domicile contre Aston Villa (0-2). Arsenal devra se montrer plus solide en défense et plus réaliste offensivement à Munich.

Les protégés de Mikel Arteta auront face à eux un adversaire qui sera hyper motivé, à l'image d'Harry Kane en tant qu'ancien joueur de Tottenham. Mais les Allemands de Thomas Tuchel alternent les performances en dents de scie cette saison. Ils ne rejoindront les demi-finales que s'ils parviennent à montrer leur meilleur visage devant leur public.

