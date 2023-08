Entraîneur des Young Boys, Raphaël Wicky s’est livré au micro de blue Sport après le nul (0-0) obtenu sur la pelouse du Maccabi Haifa mercredi en play-offs de la Ligue des champions. Pour le technicien valaisan, son équipe devra se montrer «agressive et courageuse» mardi au Wankdorf.

Raphaël Wicky : «Il faudra être agressif et courageux»

Young Boys a rempli sa mission mercredi en Israël. Avec ce nul, le club bernois est en position favorable avant de retrouver le Maccabi Haifa devant son public mardi au Wankdorf. «On en est à la moitié. On prend ce 0-0 et maintenant il faut bien récupérer», a confié Raphaël Wicky au micro de blue Sport au terme du match aller.

Mais pour atteindre la phase de groupes de la C1, l’entraîneur de 46 ans est conscient que ses hommes ne pourront pas ménager leurs efforts. «Il faut essayer de les mettre sous pression et ne pas leur laisser beaucoup de temps. C’est une très belle équipe quand ils ont du temps. Ils ont de très bons joueurs entre les lignes. Ça partira de là. Il faudra être agressif, il faudra être courageux et ensuite il faudra être techniquement un peu plus calme et meilleur quand il y aura des occasions», a-t-il estimé.

Car oui, s’il s’est montré solide défensivement à Haïfa, YB a également manqué de tranchant devant le but adverse. Un tir à corriger d’ici mardi. «Je l’ai déjà dit : c’est un match international. Tu n’auras pas autant d’occasions que quand tu joues un match de championnat, ce qui est normal. C’est quand même un niveau un peu supérieur. Il faudra être focalisé», a prévenu Wicky.

Ces joueurs savent donc à quoi s'en tenir. Rendez-vous désormais mardi pour le match retour