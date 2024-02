Le FC Barcelone, toujours poussif en championnat, se déplace ce mercredi à Naples en 8e de finale aller de Ligue des champions pour tenter de montrer un nouveau visage.

Robert Lewandowski portera-t-il à nouveau le Barça vers la victoire mercredi ? IMAGO

Encore peu convaincants ce week-end et sauvés in extremis d'une nouvelle contre-performance par Robert Lewandowski contre le Celta Vigo (2-1), les Catalans, 3es de Liga, continuent de montrer un visage bien trop pâle et loin de leur statut européen.

Les hommes de Xavi, qui a d'ores et déjà annoncé son départ en fin de saison en raison des mauvais résultats de son équipe, peuvent se ressaisir en Italie, à Naples en huitièmes de finale aller de C1.

Car Naples n'est pas la même équipe que la saison dernière: le champion en titre d'Italie, actuellement 9e de Serie A et tenu en échec ce week-end face au Genoa, a même remercié son entraîneur Walter Mazzarri, 48 heures avant le match pour le remplacer par Francesco Calzona.

Son buteur nigérian Victor Osimhen, revenu de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), devrait faire son retour mercredi (21h).

Il pourrait être déjà décisif face à une défense barcelonaise qui a encaissé 34 buts en championnat cette saison, et qui devra se montrer beaucoup moins fébrile qu'actuellement.

Arsenal, favori à Porto

En Angleterre, Arsenal continue d'impressionner, avec sa 2e place et 55 points, à deux unités du leader Liverpool. Les joueurs de Mikel Arteta ont empilé les buts (21) lors des cinq derniers matches de championnat, dont cinq à Burnley (5-0) et six contre West Ham (6-0).

Emmenés par le capitaine Martin Odegaard et Bukayo Saka, ils semblent largement au dessus du FC Porto, troisièmes du championnat portugais et qu'ils rencontrent ce mercredi (21h).

ATS