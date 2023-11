Le Bayern Munich (groupe A) et le Real Madrid (C) viseront tous deux mercredi un quatrième succès en autant de matches de Ligue des champions. Ils recevront respectivement Galatasaray et Braga.

Le Real Madrid, comme le Bayern, peut valider sa place en 8es de finale. IMAGO

Porté par un Harry Kane dont l'adaptation fait merveille pour sa première expérience hors de son Angleterre natale – 17 buts depuis son arrivée cet été -, le Bayern est déjà aux portes des 8es de finale. Un nul contre les Turcs lui suffirait, et une victoire lui garantirait même de finir en tête du groupe, ce qui constitue toujours un avantage.

Derrière l'ogre munichois (9 points), Galatasaray en compte 4 et Manchester United 3. Les Red Devils devront faire le job au Danemark contre le FC Copenhague (1 pt) s'ils entendent préserver leurs chances de qualification.

Pour sa part, le Real Madrid (9 pts) aura aussi l'occasion d'assurer son billet lors de la réception des Portugais de Braga (3 pts). Les Madrilènes ne savent pas encore si leur joyau Jude Bellingham sera disponible, lui qui a été touché à une épaule dimanche en Liga.

Dans l'autre match de ce groupe C, Naples (6 pts) sera largement favori contre Union Berlin (0 pt). Le club de l'entraîneur suisse Urs Fischer reste sur... douze défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

Arsenal un peu moins bien

Après un début de saison euphorique, Arsenal traverse une passe plus délicate. Les Gunners mènent le groupe B avec 6 points, mais ils restent sur une élimination en Coupe de la Ligue et une défaite à Newcastle samedi en Premier League, où ils ont fustigé l'arbitrage.

Un succès contre le FC Séville (2 pts) de Djibril Sow pourrait cependant rapprocher sérieusement les Londoniens du billet pour la suite de la compétition. Dans ce groupe, le PSV Eindhoven (2 pts) n'aura pas le droit à l'erreur contre Lens (5 pts). Les Français constituent la bonne surprise, eux qui ont battu Arsenal lors de la 2e journée.

Dans la poule D. la hiérarchie semble déjà se dessiner. La Real Sociedad et l'Inter Milan font la course en tête avec 7 points. Salzbourg (3 pts) espère encore un peu alors que la situation du Benfica Lisbonne (0 pt) paraît désespérée. L'Inter de Yann Sommer se déplacera à Salzbourg, alors que les Basques recevront les Portugais.

ATS