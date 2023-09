Le RB Leipzig occupe le devant de la scène en Allemagne depuis quelques années et pratique un jeu attractif. Mais une grande partie des fans de Bundesliga méprise le club, qu'ils accusent d'avoir été construit artificiellement.

Le RB Leipzig de Benjamin Henrichs n'a pas vraiment la cote en Allemagne. IMAGO/Sipa USA

Depuis le début de la saison, Leipzig a gagné quatre matches officiels sur cinq. Les hommes de Marco Rose avaient entamé l'exercice avec un convaincant 3-0 contre le Bayern Munich en Supercoupe.

Le club a du succès grâce à son jeu offensif, avec un pressing haut très agressif et de rapides transitions. Les Allemands arrivent gonflés à bloc à Berne pour y affronter les Young Boys en Ligue des champions. Ils seront favoris, même s'ils devront évoluer sans le capitaine Willi Orban et l'attaquant Dani Olmo, blessés.

Gros changements

Cet été, le club a connu les plus gros changements dans son effectif depuis sa montée en Bundesliga voici sept ans. Quatre des plus importants joueurs de l'équipe sont allés voir ailleurs: Christopher Nkunku (Chelsea), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Konrad Laimer (Bayern Munich) et Josko Gvardiol (Manchester City) ont gonflé les caisses du club et lui ont permis d'investir sur de nouveaux éléments.

La stratégie en place suit un principe clair: acheter intelligemment et vendre cher. Les départs sont anticipés de longue date et les talents suivants déjà en place, parfois dans le club partenaire de Salzbourg. «Je vois en premier lieu l'aspect sportif. Le club travaille de manière très professionnelle dans des conditions idéales, et cela offre de très intéressantes perspectives», remarque l'ancien international suisse Stéphane Chapuisat, recruteur en chef des Young Boys.

Enormes sommes d'argent

Fondé en 2009 seulement, le RB Leipzig est passé très rapidement de la 5e division à la Bundesliga, puis à la Ligue des champions. La recette du succès réside dans un management intelligent, mais aussi et surtout dans d'énormes sommes d'argent investies dans le club et l'équipe.

C'est d'ailleurs cet aspect qui dérange beaucoup de puristes en Allemagne. Le RB Leipzig est le navire amiral de Red Bull en football. L'entreprise de boissons énergisantes utilise le ballon rond à des fins de marketing, lui reproche-t-on. Le club personnifie la commercialisation et le contrôle du football par des sociétés ou des milliardaires.

«RB Leipzig est un pur produit de marketing. Il n'a été fondé que pour renforcer la marque Red Bull. Le RB Leipzig n'est pas un club de football, c'est une imitation», a écrit le magazine spécialisé «11Freunde», qui a toujours refusé de couvrir le club de l'est du pays.

