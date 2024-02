Les Ligues européennes repartent cette semaine. En Ligue des champions, Copenhague face à Manchester City et Leipzig face au Real Madrid ouvrent les feux ce mardi.

Le Real Madrid de Camavinga(à gauche) et Vinicius défie Leipzig. ats

Le Real Madrid défié par Leipzig

Le Real Madrid semble avoir marqué la Liga de son empreinte après avoir cogné son dauphin Gérone samedi (4-0) et peut se tourner sereinement vers la Ligue des champions. Leipzig a en théorie les armes pour inquiéter les Madrilènes après avoir fait souffrir City en poules. Mais Xavi Simons, Loïs Openda et leurs comparses traversent une passe difficile en championnat (5e) et manquent de confiance.

Le direct: RB Leipzig - Real Madrid CF ma 13.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: RB Leipzig - Real Madrid CF Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 7h et 55min 37sec

Manchester City sur sa lancée

Fort de ses six victoires en autant de matches en phase de poules, le tenant du titre devrait passer sans souci face au Petit Poucet des huitièmes de finale, le FC Copenhague. Après un passage à vide en Premier League en fin d'année 2023, les coéquipiers de Manuel Akanji ont rectifié le tir et sont en plein élan. A l'image d'Erling Haaland, un temps blessé, qui a inscrit un doublé contre Everton samedi.

Le direct: FC Copenhagen - Manchester City FC ma 13.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: FC Copenhagen - Manchester City FC Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 7h et 55min 37sec

ats