Il y a quelques mois, Dortmund spéculait sur un retour de Christian Pulisic. Mercredi, l'Américain foulera de nouveau la pelouse du Westfalenstadion en Ligue des champions mais sous le maillot de l'adversaire du BVB, le Milan AC.

Christian Pulisic va retrouver le Borussia Dortmund mercredi avec Milan. Keystone

Les attentes étaient énormes lorsque Chelsea avait recruté en 2019 Pulisic, alors âgé de 21 ans, en provenance de Dortmund pour 64 millions d'euros. Il a connu quelques moments de gloire avec les Londoniens. Il y a deux ans, il a notamment signé un but et un assist en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, avant de remporter le titre.

Mais ses apparitions furent ensuite de plus en plus rares, notamment la saison dernière où il s'est retrouvé la plupart du temps sur le banc. Les rumeurs de transfert ont alors commencé à circuler, et un retour au BVB semblait possible. Là-bas, où Pulisic a intégré le centre de formation à 15 ans et a fait ses débuts professionnels deux ans plus tard, il aurait été accueilli à bras ouverts.

Débuts réussis

Mais il n'en a rien été : pour 20 millions d'euros, le Milan AC s'est assuré cet été les services de l'attaquant américain, qui a signé jusqu'en 2027 avec une option pour une année supplémentaire. Pulisic s'est intégré sans problème chez les Rossoneri en marquant un but lors de chacun des deux premiers matches.

Le troisième but est tombé samedi lors de la victoire 2-0 contre la Lazio Rome. L'AC Milan, chez qui l'attaquant suisse Noah Okafor a marqué deux fois en deux matches, occupe ainsi la deuxième place après six journées à égalité de points avec le leader, l'Inter.

En Ligue des champions, les Italiens ont dû se contenter d'un 0-0 contre Newcastle lors de leur entrée en lice. Le duel contre le BVB, qui a également besoin de points après la défaite 2-0 sur le terrain du Paris Saint-Germain, est d'autant plus important.

Pour Pulisic, il s'agit d'un retour particulier : il a déjà rencontré ses ex-coéquipiers avec Chelsea la saison dernière en Ligue des champions, mais avait dû se contenter du rôle de spectateur en raison d'une blessure. Mercredi, il devrait être aligné d'entrée et pourra tester les réflexes du gardien suisse Gregor Kobel.

Un choc dans la poule G

L'autre match de cette poule F verra le Newcastle de Fabian Schär défier le PSG, qui ferait un premier pas vers les 8es de finale en s'imposant en Angleterre.

Autre équipe anglaise, le Manchester City de Manuel Akanji se rendra à Leipzig dans le choc des vainqueurs de la 1re journée du groupe G, celui d'YB qui jouera à Belgrade.

La suprématie de la poule H sera également en jeu dans la poule H. Le FC Porto, qui s'était imposé 3-1 à Hambourg face au Shakhtar Donetsk le 19 septembre, reçoit un FC Barcelone impitoyable face à Anvers lors de cette 1re journée (5-0).

Enfin, des affiches l'Atletico-Feyenoord et Celtic-Lazio figurent au menu de la poule E.

