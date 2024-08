🌟 Der BSC Young Boys trifft in den Playoffs zur UEFA Champions League auf Galatasaray.



🏟 Das Hinspiel findet am 20. oder 21. August 2024 im Stadion Wankdorf statt. Das Rückspiel in Istanbul wird am 27. oder 28. August 2024 ausgetragen.



🎟 Informationen zum Ticketing folgen.… pic.twitter.com/7DiFQXqN8y