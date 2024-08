Lille a logiquement disposé du Slavia Prague, au bout d'un match maîtrisé, mardi soir en barrages aller de la Ligue des champions (2-0) s'offrant un ballottage favorable en vue de la C1 avant le match retour mercredi prochain, en République tchèque.

LOSC – Slavia Praha 2-0 UEFA Champions League, Playoff aller, Saison 24/25 20.08.2024

AFP Gregoire Galley

Après s’être offert le scalp des Turcs de Fenerbahçe et de José Mourinho au tour précédent (2-1, 1-1), la tâche s’annonçait aussi ardue pour les hommes de Bruno Genesio, délocalisés pour la seconde fois au stade du Hainaut de Valenciennes.

Mais l’international canadien Jonathan David, déjà sauveur en terre turque, a récidivé face aux Tchèques, peu après la reprise (52e), avant que le Kosovar Edon Zhegrova ne mette son équipe à l'abri en fin de première période.

Une juste récompense pour des Dogues à la hauteur du rendez-vous, bien supérieurs à leurs adversaires techniquement et tactiquement. Toutefois il a d’abord flotté une sensation de frustration au-dessus du Hainaut, bruyant même sans faire le plein (15.019 spectateurs). Car, avec 12 tirs à 2 à la pause et une flopée d’opportunités non concrétisées, Lille, qui insistait trop dans l’axe, a cruellement manqué de finition.

A commencer par Jonathan David, incapable de trouver le cadre (29e, 31e) à la sortie de deux mouvements collectifs. Puis c'est Thomas Meunier qui a également envoyé une frappe hors cadre (35e), tandis qu'Edon Zhegrova a lui vu sa tentative détournée (38e) par le gardien adverse et Gabriel Gudmundsson, saignant ce mardi soir, a été plutôt trop tendre (44e).

Bodø/Glimt – Étoile Rouge 2-1 UEFA Champions League, Playoff aller, Saison 24/25 20.08.2024

De retour sur le pré, Lille toujours aussi porté vers l’avant a d’abord été récompensé par Jonathan David, dont la demi-volée a laissé de marbre le gardien du Slavia Prague.

Les Tchèques, enfin décidés à se projeter, ont cru égaliser par Igoh Ogbu peu après l’heure de jeu, mais la VAR a invalidé le but pour une faute de main (63e).

Passé cette frayeur, l’international kosovar Edon Zhegrova, lui aussi décisif contre Fenerbahçe mi-août, a régalé en se jouant de son vis-à-vis avant de faire le break d’un plat du pied parfait (77e).

Le Slavia Prague n’a pas totalement la tête sous l’eau, mais cela y ressemble, car ce succès rassurant permet au Losc d'engranger de la confiance.

Les Lillois n’ont jamais été aussi proches de renouer avec la plus belle des compétitions européennes, deux ans après leur dernière apparition. Il leur reste une ultime étape à franchir, la semaine prochaine à l'Eden Arena de Prague.