Le Real Madrid a poursuivi son parcours immaculé en phase de groupes de la Ligue des champions. Les Merengue se sont imposés 3-0 face à Braga lors de la 4e journée.

Real Madrid – Braga 3-0 UEFA Champions League, Groupe C, Matchday 4 08.11.2023

Diaz, Vinicius et Rodrygo ont inscrit les trois réussites madrilènes. Ce quatrième succès en autant de matches permet aux hommes de Carlo Ancelotti de valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

Le Bayern a lui aussi obtenu sa qualification en dominant Galatasaray 2-0 dans son antre bavarois. Mais la victoire des hommes de Thomas Tuchel a mis du temps à se dessiner. Il a en effet fallu attendre la 80e pour voir les Munichois ouvrir le score grâce à leur buteur anglais, Harry Kane. L'ancien goleador de Tottenham a doublé la mise à la 86e. Le Rekordmeister s'est tout de même fait un peu peur en encaissant un but de Bakambu à la 93e.

Bayern – Galatasaray 2-1 UEFA Champions League, Groupe A, Matchday 4 08.11.2023

United battu

Cela s'est nettement moins bien passé pour Manchester United. A Copenhague, les Mancuniens se sont inclinés 4-3 dans un match assez fou. Alors qu'ils menaient 2-0, Marcus Rashford s'est fait expulser à la 42e. Les Danois sont parvenus à égaliser dans les longs arrêts de jeu de la première mi-temps.

Mais un penalty de Bruno Fernandes à la 69e redonnait espoir aux Anglais qui ont cédé sous les assauts danois à la 83e et à la 87e. Cette défaite rebrasse complète,ment les cartes du groupe A derrière le Bayern. Copenhague et Galatasaray ont 4 points et Manchester 3.

Copenhagen – Manchester United 4-3 UEFA Champions League, Groupe A, Matchday 4 08.11.2023

L'Inter passe

Yann Sommer et l'Inter sont eux aussi déjà bons pour la phase à élimination directe à la faveur de leur victoire 1-0 à Salzbourg. C'est un penalty de Lautaro Martinez à la 85e qui a amené les trois points aux Milanais.

Salzburg – Inter 0-1 UEFA Champions League, Groupe D, Matchday 4 08.11.2023

La Real Sociedad, victorieuse du Benfica 3-1, a elle aussi déjà son ticket en poche avec 10 points.

Real Sociedad – Benfica 3-1 UEFA Champions League, Groupe D, Matchday 4 08.11.2023

En battant Séville 2-0, Arsenal a fait un bon pas en avant. Les Gunners possèdent quatre points d'avance sur le PSV et Lens.

Arsenal – Sevilla 2-0 UEFA Champions League, Groupe B, Matchday 4 08.11.2023

Les Bataves ont dominé les Français 1-0.

PSV – Lens 1-0 UEFA Champions League, Groupe B, Matchday 4 08.11.2023

Naples contraint au nul

Plus tôt dans la journée, Naples était retombé dans ses travers devant son public en concédant le nul (1-1) face à un Union Berlin qui restait pourtant sur douze défaites de suite. Alors qu'ils auraient pu entrevoir les 8e de finale en cas de succès, Rudi Garcia et ses joueurs vont devoir lutter jusqu'à la 6e et dernière journée pour rester en lice dans la compétition-reine. Heureusement pour eux que le Real a battu Braga.

Napoli – Union Berlin 1-1 UEFA Champions League, Groupe C, Matchday 4 08.11.2023

Car ce nouveau nul à domicile contre une équipe qui n'avait plus marqué depuis tout juste un mois et dont le dernier succès remonte à fin août, a tout d'une défaite. Les champions d'Italie en titre ont pourtant dominé, mais ils ont montré, en l'absence de Victor Osimhen, en seconde période des signes de fatigue et un manque d'idées inquiétant.