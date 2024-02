L’Inter s’impose au forceps, le PSV accroche Dortmund

Longtemps tenu en échec, l’Inter Milan a fini par trouver la faille contre l’Atlético de Madrid (1-0) lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions mardi soir. Marko Arnautović a fait sauter le verrou espagnol à la 79e minute. Dans l’autre duel de la soirée, le PSV Eindhoven a accroché (1-1) à domicile le Borussia Dortmund.

Inter – Atlético 1-0 UEFA Champions League, Huitièmes de finale, Match aller 20.02.2024

L'Inter Milan s'est procuré un petit avantage face à l'Atlético de Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions. Les finalistes de la dernière édition se sont imposés 1-0.

Cette partie a trop longtemps été très tactique et cadenassée. Au fil des minutes, l'Inter s'est toutefois montré plus pressant et a commencé à se créer des occasions. Entré à la pause pour Thuram blessé, l'Autrichien Arnautovic a galvaudé trois grosses chances avant de se faire pardonner en signant l'unique réussite de la partie à la 79e.

Zéro tir en direction de Sommer !

Oblak a permis aux Espagnols de limiter les dégâts en s'interposant à plusieurs reprises à bon escient, notamment sur une tête de Lautaro Martinez. Son vis-à-vis Yann Sommer a lui signé un nouveau blanchissage. Mais le portier de l'équipe de Suisse n'a pas passé la soirée la plus difficile de sa longue carrière : il n'a en effet pas eu le moindre arrêt à effectuer, l'Atlético ayant été incapable de cadrer le moindre tir !

Les Colchoneros devront se montrer plus inspirés sur le plan offensif chez eux s'ils entendent poursuivre leur parcours européen. Mais ce sera loin d'être aisé contre un Inter très solide défensivement.

Kobel blessé à l'échauffement

Gregor Kobel, l'autre gardien suisse engagé dans ces 8es de finale, n'a pas pu défendre la cage du Borussia Dortmund à Eindhoven face au PSV. Il s'est blessé lors de l'échauffement (problèmes musculaires) et a été remplacé par Alexander Meyer.

Les Allemands ont ouvert le score de belle manière par Malen (24e), ancien du... PSV. Mais les Néerlandais ont égalisé sur un penalty transformé par Luuk de Jong (56e). Ce résultat de parité donne a priori un petit avantage au BVB avant le retour prévu le 13 mars.