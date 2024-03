Les deux matches des 8es de finale retour de Ligue des champions au programme mercredi ne devraient pas réserver trop de suspense. Tous deux vainqueurs à l'aller en déplacement, Manchester City et Real Madrid ont déjà un pied en quarts de finale.

Le Real Madrid devrait passer l’obstacle de Leipzig. ats

Les deux clubs font partie des grands favoris à la victoire finale à Wembley le 1er juin. Tenant du trophée, Manchester City carbure à nouveau à plein régime après quelques ratés à l'automne. Toutes compétitions confondues, les hommes de Pep Guardiola restent ainsi sur 15 victoires et 1 nul.

La quête d'un nouveau triplé

Le retour de blessure de De Bruyne donne aux Citizens un supplément d'inspiration en phase offensive, pour le plus grand bonheur d'Erling Haaland. Et comme Phil Foden traverse une période de grande forme, rien ne semble pouvoir arrêter Manuel Akanji et ses coéquipiers, une fois encore lancés dans la quête d'un triplé Premier League – FA Cup – Ligue des champions.

Avec le matelas du 3-1 acquis à l'aller sur la pelouse du FC Copenhague, Guardiola cédera sans doute à la tentation de ménager quelques cadres dans la perspective du choc contre Liverpool dimanche en championnat. Le déplacement à Anfield Road est le match de la semaine pour les Mancuniens.

Sur leurs gardes

Le Real Madrid se trouve aussi en ballottage favorable après son succès 1-0 à Leipzig. Mais son avantage est plus mince et les protégés de Carlo Ancelotti devront être sur leurs gardes. A l'aller, les Allemands avaient posé des problèmes aux Espagnols et le score ne leur avait pas vraiment rendu justice.

Leaders de Liga, les Madrilènes viennent pourtant d'égarer quatre points lors de leurs trois derniers matches, avec deux nuls à l'extérieur face au Rayo Vallecano et Valence. Mais ils conservent sept longueurs d'avance sur Gérone et huit sur Barcelone. Pas de quoi s'affoler, donc. Surtout que le potentiel offensif du Real (Bellingham, Vinicius, Rodrygo...) semble capable de faire souffrir la défense de Leipzig.

