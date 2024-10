Monaco, solide vainqueur de Barcelone (2-1) lors de la 1ère journée de phase de ligue de la nouvelle Ligue des champions, se trouve dans l'obligation de confirmer son très bon début. Mercredi à Zagreb, l'ASM se frotte au Dinamo, humilié par le Bayern Munich (9-2).

Denis Zakaria et Monaco restent sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. IMAGO

Monaco et sa colonie suisse se déplacent chez le dernier de la classe, l'actuelle lanterne rouge des 36 postulants à la phase finale de la compétition. Certes, une seule journée, sur huit, a été disputée. Mais la gifle historique reçue à Munich par le Dinamo continue d'avoir des conséquences au sein du plus grand club croate de ces dernières années.

D'abord, deux jours après l'humiliation, l'entraîneur Sergej Jakirovic a été limogé. L'intérim de son adjoint, Sandro Perkovic, a été court. Il a toutefois eu le temps de prendre, lui aussi, une jolie valise contre le Slaven Belupo (4-1), en championnat, dans la foulée de Munich.

Alors, depuis dix jours, Nenad Bjelica, ancien international et entraîneur du club entre 2018 et 2020, joue les pompiers de service. Depuis sa reprise en main de l'équipe, le Dinamo va mieux.

Certes, samedi dernier, il a écrasé le Lokomotiva (5-1) dans le derby de Zagreb. Mais le septuple champion de Croatie en titre reste convalescent. Même dans son antre du Stade Maksimir, la réception de Monaco s'annonce forcément très compliquée.

D'autant plus que les hommes d'Adi Hütter, qui sont les seuls à soutenir le rythme imposé par le PSG en Ligue 1, restent sur quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues.

«On sera très difficile à jouer»

La dernière, acquise au bout des arrêts de jeu contre Montpellier (2-1), samedi soir à l'occasion de la célébration du centenaire du club, a mis en lumière la nouvelle puissance collective de cette jeune équipe, son état d'esprit et sa volonté à ne jamais rien lâcher.

«Ce qu'on a montré en poussant jusqu'au bout est très important et très positif», explique d'ailleurs le capitaine, le Genevois Denis Zakaria. «C'est quelque chose qui nous avait manqué un peu la saison dernière».

Entré à la pause et buteur libérateur de tout un stade, le jeune milieu sénégalais Lamine Camara, transfuge de Metz à l'intersaison, assure que «tout le monde veut donner à l'équipe dans ce groupe».

«Quand on est remplaçant et qu'on entre en jeu, on donne tout pour aider l'équipe à aller mieux», précise-t-il, alors qu'il a été sorti à la pause lors de deux rencontres consécutives juste avant Montpellier, contre Barcelone et Le Havre. Son exemple est symptomatique du climat actuel qui anime le collectif..

A Monaco, la soif de reconnaissance transpire partout. De Maghnes Akliouche, auteur du premier but contre Barcelone, à Vanderson, en passant par Eliesse Ben Seghir, George Ilenikhena, auteur du but vainqueur contre le Barça, ou encore Caio Henrique, qui revient progressivement à son meilleur niveau.

Et ce dernier d'assurer pour conclure: «Nos prochains adversaires peuvent s'attendre à un Monaco très fort mentalement et capable de travailler en équipe. On sera très difficile à jouer pour tout le monde». Zagreb est prévenu.

