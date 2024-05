Après avoir fait les beaux jours des sélections jeunes de l'Angleterre, Jamal Musiala et Jude Bellingham ont vu leurs chemins se séparer. Les deux anciens coloc' se recroisent mercredi pour un rêve d'enfant, disputer une finale de Ligue des champions à Wembley.

Ils ont tout juste la vingtaine, mais Jude Bellingham et Jamal Musiala constituent déjà des pièces maîtresses de leur équipe respective, le Real et le Bayern. La saison passée, c'est Musiala qui est entré dans la légende munichoise en inscrivant le but du sacre à la 88e minute de la dernière journée. Et cette saison, Bellingham a porté les Madrilènes jusqu'au titre de champion d'Espagne.

Et l'issue de la demi-finale de la Ligue des champions entre les deux plus grandes équipes du foot européen repose en partie sur les épaules de ces deux joueurs, véritables pépites élevés au centre de St George's Park, pépinière du football anglais, l'équivalent du Clairefontaine français.

«Nous avons toujours rêvé de ce genre de matches», a glissé Jamal Musiala, qui évolue aujourd'hui en équipe d'Allemagne, dans un entretien au quotidien sportif madrilène Marca, avant le match aller à l'Allianz Arena (2-2), durant lequel il a brillé un peu plus que son ami Jude, provoquant notamment le penalty amenant le second but munichois de Harry Kane.

Né à Stuttgart d'un père d'origine nigériane et d'une mère allemande, Musiala a découvert le football à Fulda dans le centre de l'Allemagne, avant de se rendre à sept ans en l'Angleterre, sa mère Carolin s'installant à Southampton pour ses études.

Il intègre l'académie de Chelsea, quand en parallèle, Jude Bellingham, de quatre mois seulement son cadet (l'un est né le 26 février 2003, l'autre le 29 juin), commence à briller à Birmingham. Leur talent saute vite aux yeux, et ils se retrouvent lors des rassemblement des sélections jeunes de l'Angleterre, partageant même leur chambre. De cette colocation nait une amitié.

Bellingham snobe la Premier League

Les conséquences du Brexit vont toutefois séparer les destins des deux joueurs. La mère de Musiala décide de rentrer en Allemagne en 2019, et le Bayern Munich saute sur l'occasion pour recruter le dribbleur vif, capable d'accélérations fulgurantes.

«C'est un joueur de football que l'on aime voir, pour qui on se rend au stade, pour qui moi je me rendrais au stade. C'est sympa de voir à quel point il est fort techniquement, dans sa capacité de dribbler, son agilité. C'est vraiment un talent que l'on voit rarement», a récemment glissé son coéquipier au Bayern, l'international français Kingsley Coman, dans l'émission Téléfoot.

Après son retour en Allemagne, Musiala opte pour la Mannschaft et dispute son premier match le 25 mars 2021 contre l'Islande en qualifications pour le Mondial-2022, quand Bellingham, un peu plus précoce, pousse la porte des Three Lions anglais le 12 novembre 2020 en amical contre l'Irlande.

C'est sur le terrain de Bundesliga lors des traditionnels «Klassiker» qu'ils vont d'abord se retrouver, car Bellingham snobe la puissante et richissime Premier League, en quittant Birmingham pour rejoindre le Borussia Dortmund à l'été 2020.

Blessé pour les deux derniers matches de la saison 2022/23 du BVB, l'absence de Bellingham a pesé sur l'issue défavorable à Dortmund, qui finit 2e derrière le Bayern, seulement devancé à la différence de buts. A 19 ans, Bellingham rejoint alors le Real Madrid à prix d'or (103 millions d'euros, plus des bonus dépendants des performances du joueur et du club pouvant aller jusqu'à 30% de cette somme).

Le dixième affrontement entre les deux amis, mercredi soir dans le somptueux écrin de Santiago Bernabéu, décidera lequel des deux poursuivra son rêve d'enfant à Wembley, jardin de Bellingham avec l'Angleterre, le 1er juin pour la finale de la Ligue des champions.

Présent dans le groupe munichois pour les huitièmes et les quarts de finale de la C1 en 2020, Musiala a pris un peu d'avance avec officiellement une Ligue des champions à son palmarès, même s'il n'a aucune minute de joué dans la compétition à l'époque.