Osimhen répond à Lewandowski, Porto s'offre Arsenal

Naples et Barcelone ont partagé l'enjeu (1-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le Napolitain Victor Osimhen a répondu à l'ouverture du score de Robert Lewandowski.

Napoli – Barcelona 1-1 UEFA Champions League, Huitièmes de finale, Match aller 21.02.2024

Entre des Espagnols pas au mieux dans leur championnat et des Napolitains, neuvième de Serie A et dirigés depuis la veille par Francesco Calzona, le spectacle ne fut pas souvent au rendez-vous. Dans une partie largement dominée par les Catalans, les véritables actions de but constituaient une denrée rare. Certes, le portier italien Alex Meret a dû se détendre à plusieurs reprises sur des tirs de loin dont deux essais de Gundogan, mais il ne fut pas réellement en danger tandis que son vis-à-vis ter Stegen passait une soirée des plus tranquilles.

Le match s'est décanté en deuxième période avec un duel de buteurs. Bien lancé par Pedri, Lewandowski a réussi à percer la muraille napolitaine à l'heure de jeu après un joli contrôle et un tir enfin imparable pour Meret. Le Polonais a signé pour l'occasion son 93e but en Ligue des champions. A la 75e, c'est Osimhen qui se débarrassait vigoureusement de son défenseur pour ajuster le gardien catalan. Grâce à leur attaquant nigérian, les Italiens ont concrétisé leur meilleur fin de match et conservent donc l'espoir avant le match retour du 12 mars.

Dans l'autre match, Porto a créé une certaine surprise en s'imposant 1-0 contre Arsenal. Les Anglais pensaient avoir fait le plus dur en tenant le match nul mais Galeno a surgi à la 94e minute pour offrir aux Portugais un succès somme toute mérité.