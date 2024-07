Souvent, il ne ressort pas grand chose des conférences de presse d'après-match. Mais pas lorsque les équipes de deux personnages comme José Mourinho et Mattia Croci-Torti se rencontrent.

José Mourinho et Mattia Croci-Torti. KEYSTONE

Michael Wegmann/trad Michael Wegmann

Mardi soir, Lugano a débuté sa campagne de Coupe d'Europe par un festival de buts et une défaite à domicile. A Thoune, les Tessinois se sont inclinés 3-4 face au Fenerbahce Istanbul lors du 2e tour des qualifications pour la Ligue des champions.

S'il y a eu du spectacle sur le terrain, avec sept buts, il y en a également eu dans les travées de la Stockhorn Arena au coup de sifflet final. José Mourinho, entraîneur du Fenerbahce Istanbul, et Mattia Croci-Torti, entraîneur du FC Lugano, se sont en effet livrés une belle bataille en conférence de presse d'après-match.

Croci-Torti : «Je me suis excusé auprès de lui pour cela»

Devant les journalistes, Mourinho a commencé par s'agacer du comportement des Luganais avant le troisième but (le 2-1): «A ce moment-là, ils auraient dû nous rendre le ballon, ça n'était absolument pas fair-play». blue Sport a alors demandé des explications à Croci-Torti. «Je me suis excusé auprès de Mourinho dans les vestiaires. Ce n'était pas une bonne décision de la part de mes joueurs, nous ne sommes pas comme ça», a expliqué le Tessinois.

Mourinho : «Je recevais toujours un carton rouge»

Pendant la rencontre, Croci-Torti et Mourinho ont d'ailleurs eu une petite altercation, sur laquelle le Portugais est revenu en conférence de presse : «Il me rappelle moi quand j'étais plus jeune. Il parle trop, il réclame trop souvent. Il est trop dans l'émotion. Mais il a plus de chance que moi, parce que quand je faisais ça, je recevais toujours un carton rouge...».

Un discours qui a fait sourire le principal intéressé : «Mourinho a mon plus grand respect. Il a gagné la Ligue des champions avec Porto et l'Inter en tant qu'outsider. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire la même chose, mais malheureusement nous n'avons pas gagné. Cela fait trois ans que je suis sur le banc de Lugano et j'ai appris à être plus calme».

Croci-Torti : «Concernant le terrain, nous sommes d'accord»

Il a ensuite été question du gazon synthétique de Thoune. Un sujet épineux pour Mourinho malgré la victoire 4-3 de son équipe : «Le football de haut niveau sur du gazon synthétique n'est pas du football de haut niveau. Le ballon est lent, les joueurs ne peuvent pas dribbler. Le jeu est lent. Je ne comprends pas pourquoi l'UEFA accepte que des matches des Ligue des champions se jouent sur synthétique. Et je ne comprends pas pourquoi une bonne équipe comme Lugano veuille jouer là-dessus».

Ce à quoi Croci-Torti a répondu : «Nous détestons le gazon synthétique plus que Mourinho ne le fait. De plus, cette surface est un avantage pour les joueurs plus forts techniquement comme les siens. Je crois que personne n'a expliqué à Mourinho que nous ne jouons pas volontairement sur cette surface. C'est de la grosse merde. Pour une fois, Croci-Torti et Mourinho sont sur la même longueur d'onde ! Mais je veux quand même remercier le FC Thoune de nous permettre de jouer ici».

A noter encore que Mourinho est, depuis 2010, une idole pour Croci-Torti. Ce fervent fan de l'Inter, qui a toujours sa carte de supporter, a déclaré avant la rencontre à blue Sport : «Avant qu'il ne vienne à l'Inter, l'Inter n'avait plus rien gagné depuis longtemps. Puis, en finale, il a placé Samuel Eto'o sur l'aile contre le Bayern Munich et a gagné 2-0. C'était sa grande victoire. Depuis, Mourinho est une légende pour tous les fans de l'Inter, y compris pour moi».