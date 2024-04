Opposés mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions, le Bayern Munich et le Real Madrid ont offert par le passé des duels au sommet en quarts ou en demi-finales entrés dans la légende de la compétition.

Le Bayern Munich et le Real Madrid, deux des plus beaux palmarès européens. IMAGO/ActionPictures

ATS

2000 : Anelka bourreau du Bayern

Transféré à l'été 1999 en provenance d'Arsenal, Nicolas Anelka va jouer le bourreau du Bayern en demi-finales au printemps 2000 en marquant ses deux seuls buts de la compétition. Les Madrilènes remportent la première manche 2-0 à Santiago Bernabeu.

Nicolas Anelka avait été le bourreau du Bayern en 2000. Imago

Au match retour à Munich, alors que les supporters munichois reprennent espoir par Carsten Jancker dans le premier quart d'heure, le Français de 21 ans reprend d'une tête décroisée un centre de Savio pour ne laisser aucune chance à Oliver Kahn. Avec la règle du but à l'extérieur, le Bayern doit alors marquer trois fois et le but de Giovane Elber ne suffira pas à inverser la tendance. Le Real remportera ensuite la finale contre Valence 3-0 au Stade de France.

2012 : Neuer fait craquer Ronaldo, Kaka et Ramos

En 2012, la finale de la Ligue des champions se déroule à l'Allianz Arena, maison du Bayern depuis sept saisons. Les hommes de Jupp Heynckes n'ont alors qu'un seul objectif : éliminer le Real Madrid en demi-finales. La double confrontation est bien lancée avec une victoire 2-1 à domicile à Munich.

Mais le match retour débute de la pire des façons avec un doublé de Cristiano Ronaldo dans le premier quart d'heure. Arjen Robben remet les Munichois dans la course avant la demi-heure de jeu et le sort de la demie va se jouer lors d'une séance de tirs au but mémorable.

Manuel Neuer, meilleur gardien du monde à l'époque, fait craquer Cristiano Ronaldo et Kaka en début de séance. Après les échecs de Toni Kroos et Philipp Lahm, les Madrilènes peuvent revenir à égalité grâce à Sergio Ramos, qui envoie son tir dans le ciel de Madrid.

C'est le Bavarois de naissance Bastian Schweinsteiger qui qualifie le Bayern pour une finale à domicile, que les Munichois perdront finalement contre Chelsea aux... tirs au but.

2017 et 2018 : Zidane intraitable

Sur le chemin vers ses trois sacres consécutifs en Ligue des champions comme entraîneur du Real Madrid (2016, 2017 et 2018), Zinédine Zidane a éliminé à deux reprises le Bayern, lui qui a sorti le club munichois en 2002 et en 2004, respectivement en quarts et en huitièmes, en tant que joueur.

En 2017, les Madrilènes doivent recourir à la prolongation pour sortir le club allemand en quarts de finale, malgré une victoire à Munich 2-1 à l'aller. Sur un but contre son camp de Sergio Ramos, les Munichois arrachent trente minutes supplémentaires, pendant lesquelles Cristiano Ronaldo, par deux fois, et Marco Asensio plient le match en sept minutes entre la 105e et la 112e.

L'année suivante, Munichois et Madrilènes se retrouvent en demies. Le Real s'impose 2-1 à l'Allianz Arena et évite cette fois-ci la prolongation au retour, grâce à un doublé de Karim Benzema pour sauver le match nul (2-2).

AFP