Napoli et le Real Madrid se rencontrent mardi dans l'un des chocs de la deuxième journée de la Ligue des champions. Cette partie permet à Rudi Garcia, l'entraîneur napolitain, d'affronter enfin les Merengue.

Rudi Garcia affronte enfin le grand Real Madrid. IMAGO/NurPhoto

Il y a sept ans, Rudi Garcia attendait avec impatience la double confrontation avec le Real, après s'être hissé pour les 8es de finale de la Ligue des champions avec l'AS Rome. Mais cette qualification n'avait pas suffi.

A la mi-janvier, le technicien français avait été licencié après n'avoir remporté qu'une seule des 13 rencontres précédentes. Un mois avant un duel avec le Real que les Romains allaient perdre sur le score total de 0-4.

Garcia (59 ans) se réjouit depuis le tirage au sort de se frotter au club le plus titré d'Europe. Son équipe a pris son envol juste à temps: après un début de saison hésitant, le champion d'Italie a nettement remporté ses deux derniers matches et marqué quatre buts à chaque fois.

L'"affaire» Osimhen

Seul l'attaquant vedette Victor Osimhen a marqué dans les deux matches, alors qu'il s'était entre-temps brouillé avec le club. Sur la plateforme Tiktok, le département des réseaux sociaux des Napolitains avait publié une vidéo dans laquelle l'international nigérian se sentait raillé.

Son conseiller avait même indiqué qu'il envisageait des poursuites judiciaires. Mais les choses semblent maintenant s'être un peu calmées. En tout cas, Osimhen a clairement affirmé dimanche son attachement au club et écrit qu'il portait toujours le maillot avec fierté. Son coach peut donc aussi espérer des buts de son attaquant de 24 ans face au leader de la Liga espagnole.

Dans le deuxième match du groupe C, l'Union Berlin et Braga tenteront de conquérir leurs premiers points après leur défaite initiale. Les Berlinois, entraînés par Urs Fischer, jouent devant leur public et souhaitent mettre fin à leur série de cinq défaites. C'est surtout l'attaque, qui n'a marqué qu'un seul but pendant tout le mois de septembre, qui sera sous les feux des projecteurs.

L'Inter accueille Benfica

Dans les autres groupes, la principale affiche de mardi verra l'Inter de Yann Sommer accueillir le Benfica.

Les Milanais avaient été contraints au nul lors de la 1re journée sur la pelouse de la Real Sociedad, qui se rendra pour sa part à Salzbourg pour y défier le leader de la poule D mardi soir.

Dans le groupe A, le Bayern Munich se rendra à Copenhague avec l'objectif de confirmer le succès spectaculaire fêté face à Manchester United (4-3).

Des Mancuniens qui devront vaincre le Galatasaray pour garder le contact avec les Bavarois.

Enfin, la poule B proposera des duels Lens-Arsenal et PSV-Séville.

lemi, ats