La sécurité a été renforcée mercredi à Paris et Madrid avant les quarts de finale de Ligue des champions PSG – Barcelone et Atlético – Borussia Dortmund. C'est la conséquence de menaces proférées par le groupe Etat islamique (EI).

L'EI a diffusé des menaces d'attentat contre tous les matchs de quart de finale de la Ligue des champions. KEYSTONE

ATS

Egalement visés par ces menaces, les deux premiers quarts de finale entre le Real Madrid et Manchester City d'une part (3-3), et Arsenal et le Bayern Munich de l'autre (2-2), se sont déroulés mardi sans incident dans la capitale espagnole et à Londres.

Apparues il y a quelques jours, ces menaces sur internet n'ont d'abord guère été relevées avant que les autorités n'annoncent mardi un renforcement des mesures de sécurité dans un contexte de risque d'alerte attentat très élevé dans tous les pays européens. Celui-ci a encore été revu encore à la hausse après l'attaque contre une salle de spectacle de Moscou, le 22 mars, qui a fait 144 morts.

ATS