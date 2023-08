Héroïque, Servette réalise l'exploit à 10 contre 11 !

Formidable Servette FC ! Les Grenat se sont qualifiés pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions au terme d'un match dans lequel ils ont fait preuve d’un réel héroïsme.

Réduit à dix dès la 5e minute et mené à deux reprises au score, le Servette FC a éliminé le Racing Genk à l'issue des tirs au but. Hussayn Touati, Jérémy Guillemenot, Yoan Severin et Ronny Rodelin ont transformé leur tentative d'une manière imparable alors que deux frappeurs belges n'ont pas trouvé le cadre de Joël Mall, lancé peu avant l'heure de jeu dans la bataille en raison de la blessure à un genou de Jérémy Frick.

La sortie du capitaine fut un coup dur de plus pour les Grenat, qui s'étaient retrouvés bien trop vite en infériorité numérique après l'expulsion à la 5e minute d'Enzo Crivelli, coupable d'une faute aussi «horrible» qu'inutile sur le capitaine de Genk Bryan Heynen.

Mais alors que tous les signaux étaient au rouge, que la situation semblait même désespérée après l'ouverture du score de Mike Trésor sur penalty à la 28e ou après le 2-1 de Toluwalase Arokodare, les Servettiens ont su trouver des ressources insoupçonnées pour, comme lors du 1-1 du match aller, revenir à chaque fois à la hauteur de leurs adversaires.

Place aux Rangers

Cette qualification n'a pas de prix. Elle offre tout d'abord un troisième tour préliminaire dans cette Ligue des Champions face aux Glasgow Rangers avec un match aller programmé mercredi prochain en Ecosse. Elle assure, par ailleurs, une place en phase de poules de l'Europa League en cas d'élimination face aux Rangers. Le but avoué de la direction du club était de disputer une phase de groupes. Il a été atteint d'entrée de jeu. Et le rêve de disputer pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions berce toujours les nuits du peuple grenat.

Il y a tant de choses qu'il convient de retenir après cette soirée magique dans le Limbourg. Joël Mall a dégagé une force tranquille incroyable pour ses premières minutes dans la cage servettienne. Devant lui, Nicolas Vouilloz, Steve Rouiller et Joan Severin ont tenu le choc alors que l'on a longtemps pensé à tort que la défense genevoise pouvait souffrir de l'absence de grandes individualités. En ligne médiane, David Douline et Timothé Cognat ont couru pour quatre alors qu'Alexis Antunes, passeur sur le 2-2 de Chris Bedia qui a remis l'équipe à flot à la 63e, se révèle dans son nouveau rôle sur le flanc droit.

Des débuts magistraux

Appelé à succéder au «monument» Alain Geiger à l'intersaison, René Weiler signe des débuts magistraux à la tête du Servette FC. Le Zurichois devra maintenant presque «réinventer» une équipe pour défier les Rangers si l'on sait qu'il sera privé en Ecosse de Crivelli et Douline, suspendus, de Miroslav Stevanovic et de Keigo Tsunemoto, toujours blessés, et sans doute enfin de Frick et d'Antunes, qui rejoignent à leur tour l'infirmerie.

Avec la manne promise par la présence en phase de poules de l'Europa League, les dirigeants servettiens auront les moyens d'agir sur le marché des transferts. On souhaite qu'ils soient aussi inspirés que leur entraîneur.

