«Stéphane Chapuisat ? L’un des plus grands attaquants»

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund en 1997, Steffen Freund s’est récemment confié à blue Sport. L’ancien international allemand a livré ses souvenirs avec Stéphane Chapuisat et son pronostic avant la finale de C1 entre son ex-club et le Real Madrid samedi à Wembley.

Il n’a peut-être pas le nom le plus connu du football allemand, mais Steffen Freund peut se targuer d’avoir l’un des plus beaux palmarès dans son pays. Vainqueur de l’Euro 1996 avec la Mannschaft, l’ancien milieu de terrain défensif a également remporté deux titres de champion d’Allemagne (en 1994 et 1995) et une Ligue des champions avec le Borussia Dortmund en 1997.

Le club de la Ruhr peut justement ajouter, samedi à Wembley, une seconde Coupe aux grandes oreilles dans son armoire à trophée. Face au Real Madrid, lauréat à 14 reprises, Gregor Kobel et ses coéquipiers ne partiront pas avec les faveurs de la cote. «Je crois que c'est un fait : le Real doit gagner ce match contre le 5ème de la Bundesliga. Et c'est exactement là qu’est la chance de Dortmund», a estimé Freund dans une interview accordée à blue Sport en marge de la finale d'Europa League à Dublin.

Avant d’étayer ses propos : «C'était similaire en 1997. La Juventus était la meilleure équipe en Europe, et sur un jour, on l’avait battue. Je suis convaincu que Dortmund peut également le faire. C’est pourquoi je pronostique une courte victoire de Dortmund.»

«Chapuisat ? L’un des plus grands attaquants»

Lors de ce sacre face à la formation turinoise (3-1), le BVB comptait dans ses rangs un certain Stéphane Chapuisat. L’ex-buteur lausannois a marqué de son empreinte l’histoire du club jaune et noir, ainsi que l’esprit de son équipier de l’époque. «Bien sûr que j’ai des souvenirs avec Chapuisat. Il y a d’abord ceux du stade, où les supporters scandaient son nom : ‘Chappi, Chappi, Chappi, Chapuisat !’», s’est remémoré celui qui est aujourd’hui, à 54 ans, consultant pour la télévision allemande et autrichienne.

Avant de vanter les qualités de l’homme aux 103 sélections en équipe de Suisse : «Il avait une feinte incroyable, où tout le monde se faisait avoir, même si tu le savais. Et si ce n’était pas le cas, il arrivait à te mettre le ballon entre les jambes. Il n'était pas le plus rapide, mais il a réussi grâce sa technique. C’est l'un des plus grands attaquants que je connaisse».

Steffen Freund en quelques mots Né le 19 janvier 1970 à Brandebourg-sur-la-Havel

Ancien milieu de terrain défensif

178 matches de Bundesliga avec Schalke, Dortmund et Kaiserslautern

116 matches de Premier League avec Tottenham et Leicester

21 sélections en équipe d’Allemagne

Palmarès : Champion d’Europe (1996) avec la Mannschaft. Vainqueur de la Ligue des champions (1997), de la Bundesliga (1995 et 1996) et de la Supercoupe d’Allemagne (1996 et 1997) avec Dortmund. Gagnant d’une Coupe de la Ligue (1999) avec Tottenham.

Entraîneur de diverses équipes nationales espoirs allemandes entre 2007 et 2012. Coach-assistant à Tottenham entre 2012 et 2015.

Devenu aujourd’hui consultant TV, co-commentateur et expert pour notamment la chaîne allemande «RTL/Nitro» et autrichienne «ServusTV». Montre plus