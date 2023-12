Manchester United «doit apprendre» de son échec en Ligue des champions, a réagi mardi l'entraîneur Erik ten Hag après la quatrième et ultime défaite contre le Bayern Munich (1-0). Le technicien est déterminé à «guider» des joueurs qui, en retour, «doivent prendre leurs responsabilités».

Manchester United – Bayern 0-1 UEFA Champions League, Groupe A, Matchday 6 12.12.2023

«Non, je ne regarde pas (la campagne européenne) avec regrets», a dit le technicien néerlandais sur la chaîne TNT Sports. «Nous voulions être en Ligue des champions, l'objectif a toujours été de se qualifier, mais nous devons apprendre de cela». La coupe d'Europe, «on ne l'a pas perdue aujourd'hui», a-t-il dit en évoquant les «erreurs individuelles» commises durant les matches précédents. «Aujourd'hui, nous avons encore bien joué, nous n'avons pas mérité de perdre, mais on a encore perdu», a-t-il asséné.

Contre le Bayern (défaite 1-0), «l'équipe a été très bonne, dans l'organisation défensive, dans le pressing, en particulier au début de la seconde période. Mais on en n'a pas tiré profit», a-t-il déploré. A l'inverse, Munich a été réaliste. «C'est ce qui arrive quand vous jouez contre une grande équipe. Même s'ils ne sont pas dans le match, ils ont du talent individuel et ils peuvent n'avoir qu'un seul moment (pour marquer), et malheureusement c'est ce qui s'est passé».

«En tant qu'entraîneur, je dois améliorer l'équipe, la faire progresser, je dois guider les joueurs et ils doivent prendre leurs responsabilités, donc nous devons le faire ensemble», a-t-il ajouté. Manchester United a subi sa quatrième défaite en six matches de Ligue des champions, mardi, un résultat qui élimine le club anglais de toute compétition européenne. Il s'agit de sa douzième défaite en vingt-quatre matches cette saison, toutes compétitions confondues.