Tensions après Arsenal - Porto : «Arteta a insulté ma famille»

Arsenal FC a décroché mardi sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, écartant le FC Porto aux tirs au but (1-0, 4-2 tb). Après la rencontre, l'entraîneur des Portugais, Sergio Conceiçao, a laissé libre cours à sa frustration et a accusé son homologue Mikel Arteta.

Sergio Conceiçao : «Mikel Arteta a insulté ma famille» Tensions à l'issue du 8es de finale de Ligue des champions entre Arsenal et Porto. L'entraîneur du club portugais Sergio Conceiçao a accusé son homologue des Gunners, Mikel Arteta, d'avoir proféré des insultes contre sa famille. 13.03.2024

Arsenal a vaincu la malédiction des huitièmes de finale ! Pour la première fois depuis 2010, les Gunners se retrouvent en quarts de finale de la Ligue des champions. De 2011 à 2017, les Londoniens avaient échoué sept fois de suite à ce stade de la compétition. Leur gardien David Raya est devenu le héros de la séance de tirs au but, détournant deux essais de Porto mardi en fin de soirée à l'Emirates Stadium.

La joie et le soulagement des Anglais étaient donc à la hauteur de l'événement. Toutefois, après le coup de sifflet final, il y a eu un peu d'agitation, les deux équipes semblant vouloir encore régler leurs comptes. En première ligne : l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta, qui a intervenu pour calmer ses protégés.

«C'était la même chose avec Guardiola»

Plus tard, des images télévisées ont démontré qu’Arteta était lui-même impliqué dans une discussion houleuse. Et plus précisément avec le coach de Porto, Sergio Conceiçao, qui a apparemment refusé de serrer la main de son vis-à-vis.

Any guesses on what was said between Arteta and Porto boss Sergio Conceicao? 👀 pic.twitter.com/8yFu974XUo — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 13, 2024

Lors de la conférence de presse d’après-match, le technicien portugais est revenu sur cet accrochage : «Pendant le match, Arteta s'est tourné vers le banc. Ce doit être un truc d'entraîneur espagnol, car c'était la même chose avec Guardiola. Il a insulté ma famille en espagnol».

Et d'ajouter : «A la fin, je lui ai dit que les personnes qu'il avait insultées n'étaient plus parmi nous. Je lui ai dit de se préoccuper de coacher son équipe, parce qu'il y a beaucoup de qualité individuelle, et qu’il doit faire plus et mieux».

Pas de commentaire d'Arteta, Arsenal dément

De son côté, Arteta n'a reconnu aucune faute et n’a pas souhaité s'exprimer sur cette discorde lors de sa conférence de presse. «Pas de commentaire», telle est la réponse de l'homme de 41 ans. Selon les informations de l'expert et journaliste Fabrizio Romano, Arsenal a nié le fait que Mikel Arteta ait prononcé une phrase insultante.

🔴⚪️ #AFC club sources deny any offensive or insulting sentence said by Mikel Arteta. https://t.co/zQkAmOA37o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2024

Le résumé de la rencontre