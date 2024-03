Les quarts de finale de la Ligue des champions, dont le tirage au sort a été effectué vendredi à Nyon, verront Manchester City, tenant du titre, et le Real Madrid s’affronter dans un choc qui promet de faire des étincelles. Le PSG se frottera lui à Barcelone.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a accouché d'un choc entre le tenant du titre et le recordman des victoires. Sacré en 2023, le Manchester City de Manuel Akanji affrontera le Real Madrid au stade des quarts de finale.

Les autres affiches des quarts de finale (9/10 et 16/17 avril) mettront aux prises Arsenal et le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, et enfin le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Les affiches des quarts de finale Atlético de Madrid - Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain - Barcelone

Les vainqueurs des deux duels ci-dessus s’affronteront en demi-finales

Arsenal - Bayern Munich

Real Madrid - Manchester City

Les vainqueurs des deux duels ci-dessus s’affronteront en demi-finales Montre plus

Les demi-finales potentielles (30 avril/1er mai et 7/8 mai) sont également déjà connues: le vainqueur d'Arsenal/Bayern Munich rencontrera le Real Madrid ou Manchester City, alors que le gagnant d'Atlético Madrid-Borussia Dortmund se frottera au PSG ou au Barça.

Kobel contre l'Atlético

Tous les regards seront forcément tournés vers le duel opposant le Real et Manchester City. Entre le détenteur du record de victoires dans la compétition (14) et le champion d'Europe en titre, entraîné par le maître tacticien Pep Guardiola, il y aura un immense favori sur le tapis à l'issue des quarts de finale.

C'est la quatrième fois en cinq saisons que le Real et City s'affrontent dans la phase éliminatoire de la C1. Les Anglais se sont imposés deux fois sur trois, en 2020 en huitièmes (2-1/2-1) et l'an dernier en demi-finales (1-1/4-0), mais avaient subi la loi de Karim Benzema au même stade de la compétition en 2022 (3-4/3-1), avec trois buts inscrits en toute fin de match.

Deuxième Suisse encore présent dans la compétition, le portier de Dortmund Gregor Kobel défiera l'Atlético Madrid, qui a éliminé l'Inter Milan de Yann Sommer, l'un des favoris, en huitièmes de finale. Le Bayern Munich, «seulement» 2e en Bundesliga, affronte pour sa part le leader de la Premier League Arsenal qui figure parmi les huit derniers rescapés de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2010. Durant cette période de disette, les Londoniens ont échoué trois fois en 8es de finale face au Bayern.

Souvenir de remontada

Après avoir été verni par le tirage des huitièmes de finale avec la Real Sociedad, le PSG pouvait craindre le pire et un choc contre un cador, tant la liste des sept autres équipes qualifiées était dense. Ce sera donc le vieil ennemi catalan que Paris affrontera, avec un match retour à Barcelone.

C'est la sixième fois en 12 ans que les deux formations se rencontrent, dont cinq en phase à élimination directe. Avec ce double face-à-face, le Barça devient d'ailleurs l'adversaire le plus récurrent du PSG sur la scène continentale, toutes compétitions confondues.

La plus marquante confrontation entre les deux équipes laisse évidemment de très mauvais souvenirs aux Parisiens. Sept ans après la claque reçue au Camp Nou en huitième de finale retour (6-1), les Parisiens vont en effet retrouver les Catalans pour un duel qui sera aussi très particulier pour Luis Enrique, ex-entraîneur du Barça, qui était sur le banc d'en face en 2017.