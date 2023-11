Une arrière-garde en feu et YB s’offre un printemps radieux

Vainqueur (2-0) de l’Etoile Rouge de Belgrade mardi soir au Wankdorf, Young Boys s’est assuré un printemps sur la scène continentale, en Europa League. Généreux dans l’effort et solidaire malgré quelques sueurs froides en début de partie, le club bernois a pu compter sur une défense dans tous les bons coups. Voici les trois points à retenir de cette rencontre plaisante à suivre.

On a aimé

...l’entrain des Bernois. Young Boys était attendu au tournant, et Young Boys n’a pas manqué son rendez-vous ! Joueur et brave, le club de la capitale est allé chercher sa qualification pour les barrages de l’Europa League avec la manière. Malgré une entame hésitante et quelques frayeurs, les hommes de Raphael Wicky ont, dans l’ensemble, maîtrisé leur sujet.

YB a surtout fait la différence dans la première demi-heure, profitant des errements de l’Etoile Rouge et inscrivant deux buts (8e et 29e). Porté vers l’avant, il s’est logiquement exposé aux contres. Mais la défense a répondu présente au moment opportun. Et si cela ne suffisait pas, le gardien Anthony Racioppi a une nouvelle fois sorti le grand jeu avec plusieurs parades (3e, 24e, 63e, 83e et 86e).

Même si les Bernois ont été moins percutants après l’heure du thé, ils ont su laisser passer l’orage lorsque l’équipe serbe s’est montrée plus entreprenante. Et là encore, la chance est venue donner un coup de pouce, le très remuant Inbeom Hwang ne trouvant que le poteau de la cage de la formation suisse (57e). Comme si rien ne pouvait arriver à ce YB-là.

On a moins aimé

... les relances hasardeuses bernoises. Car oui, si YB a dominé son sujet, le scénario de la rencontre aurait pu être tout autre. Dès la 3e minute, Anthony Racioppi a offert quelques sueurs froides aux 31’500 spectateurs du Wankdorf en manquant totalement sa relance. Fort heureusement pour lui, le portier genevois s’est immédiatement fait pardonner en signant un arrêt de grande classe. Auteur d’une bourde identique samedi à Zurich en Super League (défaite 3-1), le dernier rempart de 24 ans n’a pas été exempt de tout reproche avec son jeu au pied durant la soirée. Sans conséquence cette fois-ci.

A la 24e minute, Filip Ugrinic a à son tour perdu un ballon dans le rond central, offrant un contre éclair à l’Etoile Rouge. Mais là encore, Racioppi a dit non face au virevoltant Osman Bukari. «Il y avait un peu de nervosité en début de rencontre et nous avons fait quelques erreurs techniques et individuelles», a constaté l’entraîneur Raphaël Wicky en conférence de presse. Mais visiblement, Young Boys avait la baraka avec lui ce mardi soir !

Facteur X

L’apport de l’arrière-garde. Sans retenue, Young Boys n’a pas perdu de temps avant de se porter aux avant-postes. Et cela a porté ses fruits dès les premiers instants. Et pour une fois, ce n’est pas les attaquants qui se sont mis en évidence. À la 8e minute, Loris Benito, bien placé pour réceptionner un corner dévié, a vu sa frappe finir au fond des filets après un rebond sur le latéral Kosta Nedeljković.

Sur un nouveau corner à la 29e minute, ce fut au tour de Mohamed Ali Camara, compère de Benito en défense centrale, de se jouer de deux joueurs serbes, avant de servir Lewin Blum à l’orée de la surface. Le jeune latéral droit ne s’est alors pas posé de question et a armé un tir qui a trompé la vigilance du portier Omri Glazer.

Au-delà de sa réussite, Blum, élu homme du match par l’UEFA, a livré une performance de choix. Généreux dans l’effort, la pépite de 22 ans a constamment mis sous pression ses opposants et n’a pas hésité à se tourner vers l’avant. «Je suis content de son développement depuis une année», a reconnu Raphaël Wicky après la partie. L’équipe de Suisse, qui s’est cassée la tête cet automne pour trouver un remplaçant à Silvan Widmer sur le flanc droit, s’est peut-être trouvé un nouvel atout. Lewin Blum a, dans tous les cas, envoyé un message clair à Murat Yakin...