Le Brésilien Vinicius Junior a été sacré lundi joueur de la saison en Ligue des champions par l'UEFA après le titre du Real Madrid décroché samedi. Son coéquipier Jude Bellingham a lui été désigné meilleur jeune.

Vinicius Junior a été plus que décisif. KEYSTONE

ATS

L'attaquant a marqué six buts, dont le second but madrilène en finale samedi contre le Borussia Dortmund, et offert cinq passes décisives pendant la campagne européenne du club espagnol qui a remporté son 15e titre, un record qu'il détenait déjà.

AFP