La star du Real Madrid Vinicius Junior a dénoncé jeudi des chants racistes le visant entonnés par des supporters de l'Atlético avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Inter Milan mercredi. Le Brésilien a réclamé des sanctions à l'UEFA.

Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. @ChampionsLeague 👍🏿 @UEFA 👍🏿 é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente! https://t.co/IDHAkG9H6S — Vini Jr. (@vinijr) March 14, 2024

«J'espère que vous avez déjà pensé à leur punition», a lancé sur X l'attaquant brésilien en mentionnant les comptes officiels de la Ligue des champions et de l'UEFA. Dans son message, il relaye une vidéo où l'on entend des supporters de l'Atlético chanter «alé, alé, alé, Vinicius chimpanzé» devant le stade Metropolitano.

«C'est une triste réalité qui arrive même lors de matches où je ne suis pas présent», a ajouté dans le même message Vinicius, victime d'actes ou d'insultes racistes à de nombreuses reprises depuis son arrivée à Madrid en 2018.

La ligue espagnole de football a déclaré à l'AFP qu'elle allait déposer plainte pour ces «lamentables chants racistes», même si les faits se sont produits lors d'un match européen et pas de championnat, et en dehors du stade. «La Liga est très engagée pour faire du football un espace sans haine et continuera à poursuivre sans relâche toute attitude de racisme, d'homophobie, de violence, de haine.... Quelle que soit la compétition», a-t-elle assuré.

De trop nombreux précédents

Fréquemment visé pour sa couleur de peau, le Brésilien de 23 ans est devenu malgré lui un leader de la lutte contre les discriminations dans le football espagnol. Il avait déjà été attaqué plusieurs fois depuis le début de saison dans ou autour d'un stade, notamment à Séville et Barcelone, après un épisode violent à Valence en 2023 pour lequel trois personnes, que le club a bannies à vie, font actuellement l'objet d'une enquête judiciaire.

En juin, quatre supporters ultras de l'Atlético, accusés d'avoir pendu fin janvier un mannequin à l'effigie de Vinicius à un pont de la capitale espagnole, avaient également été interdits de stade pendant deux ans.