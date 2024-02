Les deux meilleurs gardiens suisses seront en lice mardi soir en 8es de finale de la Ligue des champions. L'Inter Milan de Yann Sommer recevra l'Atlético Madrid alors que le Borussia Dortmund de Gregor Kobel se déplacera aux Pays-Bas sur la pelouse du PSV Eindhoven.

Yann Sommer aura-t-il davantage de travail face à l’Atlético mardi soir ? IMAGO/Sportimage

Sommer (35 ans) sera le portier titulaire de l'équipe de Suisse cet été lors de l'Euro. Murat Yakin a pris la décision en fin d'année dernière. Dans son club, Sommer évolue derrière une défense très solide et ne doit que rarement intervenir, avec une moyenne d'un peu plus de deux arrêts par match. Depuis son arrivée dans le club milanais, il n'a encaissé que 14 buts en 32 rencontres.

Très expérimenté avec notamment 87 sélections, le Suisse se montre constant au plus haut niveau. Aucun gardien des cinq meilleurs championnats ne compte cette saison autant de blanchissages que lui (15).

Mais il pourrait mardi avoir davantage de travail que d'habitude: l'Atlético démontre une verve offensive nouvelle, avec les toujours dangereux Antoine Griezmann et Alvaro Morata. Tous deux ont marqué cinq fois lors de la phase de groupes.

Le meilleur portier de Bundesliga

Pour sa part, Gregor Kobel (26 ans) est considéré comme le meilleur portier de Bundesliga. Contrairement à Sommer, il évolue dans une équipe dont la solidité défensive ne constitue pas le point fort.

Plus grand et plus jeune que son homologue de l'Inter, Kobel sauve régulièrement le BVB grâce à ses parades. Il figure en tête des gardiens à la moyenne dans le magazine spécialisé Kicker.

Il attend toujours de gagner un titre et devra sans doute encore patienter. Sa dernière chance cette saison est la Ligue des champions, où le Borussia ne figure pas parmi les favoris.

Face au PSV Eindhoven, entraîné par Peter Bosz – qui avait fait un passage mitigé sur le banc de Dortmund en 2017 –, les Allemands devront se méfier. Les Néerlandais survolent leur championnat avec 20 succès et 2 nuls.

ATS