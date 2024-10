Les BSC Young Boys ont logiquement bu la tasse mardi soir en Catalogne face au FC Barcelone (5-0). Même si une véritable montagne se présentait devant eux, les Bernois n’ont pas eu une bonne attitude durant cette rencontre comptant pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Un comportement qui a déplu à nos consultants, Massimo Lombardo et Stéphane Henchoz.

Stéphane Henchoz : «YB a des joueurs qui n'ont pas le niveau» Le champion de Suisse aligne les mauvaises performances en championnat et en Coupe d'Europe. Stéphane Henchoz et Massimo Lombardo tentent d'analyser ce qu'il ne va pas dans les rangs bernois. 02.10.2024

blue Sport Gregoire Galley

L’automne européen du champion de Suisse en titre tourne au cauchemar. En effet, après avoir subi la loi d’Aston Villa (3-0), les hommes de Patrick Rahmen ont sombré mardi soir en terres catalanes face au grand FC Barcelone (5-0). L’heure des questions qui fâchent semble être arrivée pour des Bernois qui n’affichent pas une attitude conquérante malgré une situation s’aggravant de jours en jours. Un comportement qui titille nos consultants, Massimo Lombardo et Stéphane Henchoz.

«Le club doit retrouver un groupe de joueurs qui se bat pour un objectif», lance Massimo Lombardo. Pour Stéphane Henchoz, le mal qui ronge les joueurs de la capitale est plus profond. «Il y a un problème à Berne depuis plusieurs semaines. Il est temps de poser les bonnes questions aux dirigeants», s’agace l’ancien défenseur de Liverpool. Avant de conclure : «Il y a, aujourd’hui, des joueurs insuffisants chez les Young Boys et à un certain moment il faut savoir ce que tu veux jouer.»