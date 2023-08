Les Young Boys s’apprêtent à vivre les six jours les plus importants de leur saison. Ils n’ont franchement aucun droit à l’erreur lors de leur double confrontation contre le Maccabi Haïfa, mercredi en Israël et mardi à Berne, en play-offs de la Ligue des champions.

Ligue des champions : YB joue déjà sa saison Les Young Boys s’apprêtent à vivre les six jours les plus importants de leur saison. Ils n’ont franchement aucun droit à l’erreur lors de leur double confrontation contre le Maccabi Haïfa en play-offs de la Ligue des champions. 22.08.2023

Même s’ils disputeront la phase de poules de la Ligue Europa en cas d’échec, une non-qualification pour une troisième campagne en Ligue des champions serait presque impardonnable. L’élimination l’an dernier au même stade de la compétition face à Anderlecht en Ligue Conférence avait considérablement terni le bilan de la saison, celle pourtant du troisième doublé de l'histoire du club.

Les Young Boys ont besoin d’exister sur la scène européenne pour poursuivre leur développement qu'il faut qualifier d'exemplaire. L'enjeu financier de cette double confrontation est, on le sait, immense. Il se chiffre à plus de 15 millions d'euros.

Méfiance quand même

Même s’il sort d’une dernière campagne de Ligue des champions marquée par ses qualifications aux dépens de l’Olympiakos Pirée et de l’Etoile Rouge Belgrade dans les tours préliminaires et une victoire 2-0 face à la Juventus en phase de poules, le Maccabi Haïfa n’a rien d’une machine de guerre. «Tombeurs» des Maltais du Hamrun Spartans (0-4 2-1) au premier tour préliminaire, des Moldaves du Sheriff Tiraspol (1-0, 4-1 ap) au deuxième et des Slovaques du Slovan Bratislava (1-2 3-1) au troisième, les Israéliens ne possèdent pas de grandes individualités. Ainsi Omer Atzili, l'auteur du doublé contre la Juventus, est parti cet été aux Emirats.

Leur homme le plus dangereux est l’avant-centre haïtien Frantzdy Pierrot qui a rejoint le Maccabi l’an dernier après trois saisons à Guignamp, en Ligue 2. Seulement avec le soutien d’un public très bouillant, la confiance acquise avec les cinq victoires en six rencontres du tour préliminaire et le souvenir lumineux du parcours de l’an dernier, le Maccabi se sent sans doute capable de renverser les pronostics.

Raphaël Wicky et ses joueurs se garderont ainsi de tout excès de confiance. Même s’ils sont toujours invaincus cette saison, les Young Boys n’ont pas pleinement convaincu cet été. La défense concède trop d’occasions, Fabian Rieder et Kastriot Imeri ne donnent pas encore leur pleine mesure en ligne médiane au sortir de l’Euro M21 et Raphaël Wicky n’a pas encore trouvé le «bon» duo en attaque avec son choix de ne pas faire cohabiter ses deux buteurs Jean-Pierre Nsame et Cedric Itten. Mais tout sera oublié mercredi soir si les Young Boys livrent la marchandise comme ils en sont capables, s'ils «refroidissent» les 30'000 spectateurs du Sammy Ofer Stadium.

Deux Romands en première ligne

Deux Romands tiendront un rôle capital lors de ce match aller. Il sera demandé à Aurèle Amenda de commander la défense. A 20 ans, le Biennois s’est déjà imposé comme l’un des leaders de l’équipe pour assumer la difficile succession de Cédric Zesiger, parti à Wolfsburg.

Derrière Aurèle Amenda, il reviendra à Anthony Racioppi de réaliser les arrêts qu’il faudra. Le portier genevois a, depuis le début de l’année, parfaitement remplacé David Von Ballmoos. Alors que ce dernier vient de renouer avec la compétition avec deux matches de Promotion League disputés avec les M21, Anthony Racioppi fera tout pour que Raphaël Wicky et son staff soient confrontés le mois prochain à un choix cornélien.

ATS