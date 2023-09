Les Young Boys ont dû s'incliner face au RB Leipzig dans les 27 dernières minutes. A la fin, ils ne se faisaient qu'un reproche: que les deux buts tombés en contre étaient issus de situations standards.

Young Boys – Leipzig 1-3 UEFA Champions League, Groupe G, Matchday 1 19.09.2023

«Ce ne fut pas simple après ce départ avec ces cinq, six mauvaises minutes», relevait l'entraîneur bernois Raphael Wicky. Effectivement, les Bernois furent dépassés par le rythme de l'adversaire en début de partie, malgré l'artifice tactique de Wicky qui avait mis sur le tapis pour la première fois une défense à cinq. «Ensuite nous l'avons très bien fait. Nous avons tenu l'adversaire haut dans le terrain, exactement comme nous l'avions préparé», se réjouissait Wicky.

«Nous avons montré que nous serons difficiles à battre à la maison», soulignait Sandro Lauper, qui a livré un grand match au milieu du terrain. L'entraîneur de Leipzig Marco Rose relevait également les qualités des Bernois: « «Ce fut le match difficile qu'on attendait. Nous avons très bien commencé et ça s'est gâté par la suite. L'égalisation des Young Boys était méritée. Ils ont été étonnamment bons dans le contre-pressing.»

Raphael Wicky acceptait plus facilement la construction des deux buts en contre, quand il songeait à la force de l'équipe allemande, qui évolue dans un autre monde. «Ce qui m'énerve, c'est que ces buts en contre sont des standards. C'est ce que nous pouvons nous reprocher. Cela ne doit pas se passer, tu dois pouvoir t'organiser dans de telles situations», maugréait Wicky. «Les situations standard auraient dû faire basculer le match de notre côté», osait Lauper.

La première défaite à domicile après plus d'un an après 16 victoires et 3 matches nuls, n'est finalement pas le fait du tempo redouté des Allemands, mais des balles arrêtées. A garder en mémoire pour le prochain match le 4 octobre sur la pelouse de l'Etoile Rouge Belgrade dans une rencontre qui pourrait valoir cher dans l'optique de la troisième place de la poule.

Fin octobre, le Wankdorf pourra bouillonner à nouveau avec la visite de Manchester City, tenant du titre.

jos, ats