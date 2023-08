Après la défaite 3-1 à Edimbourg, Lucerne est au bord de l'élimination en Conference League. Pour renverser la vapeur, les joueurs de Suisse centrale ont besoin d'un exploit devant leur public.

Lucerne est au bord de l'élimination en Conference League. Keystone

C'est avant tout l'offensive qui doit être à la hauteur. Si le FCL gagne avec deux buts d'avance, il y aura des prolongations et peut-être des tirs au but. Si les Lucernois veulent se qualifier directement pour le dernier tour de qualification de la Conference League, ils doivent inscrire au moins trois buts. Une chose qu'ils ne sont pas encore parvenus à réaliser en sept matches officiels cette saison.

Après deux victoires 2-1, ils sont toujours restés à un but par match lors des quatre rencontres du mois d'août. Max Meyer, le meilleur buteur lucernois de la saison dernière, attend toujours son premier but de l'été. La nouvelle recrue Kemal Ademi, qui n'a jusqu'à présent marqué que lors du match à l'extérieur contre Djurgarden, doit également se montrer plus efficace.

Un bon point contre YB

Malgré une situation peu confortable, l'objectif contre Hibernian ne semble pas impossible, car les Écossais n'ont pas franchement convaincu jusqu'à présent. En championnat, le 5e de la saison dernière n'a toujours pas marqué de points après deux journées. Dimanche, ils se sont inclinés 2-1 à Motherwell.

Au match aller, l'équipe de la capitale écossaise a surtout profité des erreurs des visiteurs et a été royalement récompensée par trois buts pour des efforts plutôt modestes.

En revanche, l'équipe de l'entraîneur Mario Frick aborde ce match retour avec confiance. Dimanche, elle a non seulement gagné un point contre YB (1-1), mais elle s'est aussi rassurée en dominant longtemps le champion.

Si Lucerne parvient à réaliser un exploit, l'équipe serait récompensée par un nouveau voyage en Grande-Bretagne. Au tour suivant, en play-off, se profilerait un duel avec Aston Villa. Cela devrait suffire à motiver les joueurs à jouer à fond la carte de l'offensive contre Hibernian.

ATS