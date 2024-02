Le Servette FC repart à l’Est pour les 8es de finale

Le Servette FC affrontera le club tchèque du Viktoria Plzeň en 8es de finale de la Conference League. Le match aller aura lieu le 7 mars à Genève, le duel retour étant prévu une semaine plus tard en Tchéquie.

Conference League : Servette repart à l’Est Le Servette FC affrontera le club tchèque du Viktoria Plzeň en 8es de finale de la Conference League. Le match aller aura lieu le 7 mars à Genève, le duel retour étant prévu une semaine plus tard en Tchéquie. 23.02.2024

Le destin européen du Servette FC s’écrit toujours à l’Est. Après ses succès devant le Sheriff Tiraspol et le Ludogorets Razgrad, les Grenat devront battre une équipe tchèque pour poursuivre leur belle aventure.

La formation de René Weiler affrontera le Viktoria Plzen, troisième du championnat tchèque derrière le Sparta Prague et le Slavia Prague. Il reste à espérer qu’elle offrira une meilleure réplique que lors de sa double confrontation en phase de poules de l'Europa League contre le Slavia avec deux défaites 2-0 à Genève et 4-0 à Prague. Victorieux pour sa part de ses... six matches de la phase de poules de la Conference League face à Ballkani, Astana et au Dinamo Zagreb, le Viktoria Plzen s’avance comme le favori logique de ce huitième de finale. Le match aller se déroulera le jeudi 14 mars au Stade de Genève, le retour une semaine plus tard en République tchèque.

Un supplément d'âme

Dirigé depuis cette saison par un entraîneur de 72 ans en la personne de l’ancien gardien Miroslav Koubek, l’équipe de Bohème de l’Ouest devra toutefois se méfier de ce Servette FC porté depuis des mois par ce supplément d’âme qui peut faire toute la différence. Malgré un effectif limité, l’équipe de René Weiler ne cesse de repousser ses limites cette saison sur la scène européenne. Et le jeudi 7 mars, elle pourra compter sur l’appui d’un public qui peut, comme face à Genk, aux Rangers ou à la Roma, mettre vraiment le feu au stade.

Avec la victoire obtenue jeudi soir à Razgrad grâce à une réussite de Timothé Cognat et aux prouesses de Jérémy Frick dans la cage qui intervenait deux jours seulement après le sacre des hockeyeurs en Ligue des Champions, la ville de Genève berce dans une douce euphorie. Dans un style différent, plus directif sans doute, René Weiler a su marcher sur les traces d’Alain Geiger pour permettre à l’équipe de franchir un palier supplémentaire. Seule formation du pays désormais en lice sur trois tableaux, le Servette FC peut croire qu’un nouvel exploit est possible même si toutes les prudences de langage qui siéent à ses responsables affirmeront le contraire.

Une intime conviction

Il y a vingt-deux ans, le Servette FC, alors dirigé par Lucien Favre, avait été éliminé en huitième de finale de la Coupe de l’UEFA par le Valence de l’admirable Pablo Aimar. Aujourd’hui, les Grenat retrouvent ce stade la compétition sur la scène européenne. Avec l’intime conviction que la tâche qui leur est assignée est tout de même moins relevée que celle qui avait été proposée à leurs ainés. Mais cela, il ne faut surtout pas le murmurer à l'oreille de René Weiler... Pour l'entraîneur, seules comptent pour l'instant les deux rencontres de dimanche contre les Young Boys en championnat et de mercredi face à Delémont en Coupe de Suisse. Elles peuvent permettre aux Grenat de rendre cette saison encore plus belle qu'elle ne l'est.