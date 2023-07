Lucerne et Bâle ont vécu des fortunes diverses au 2e tour qualificatif aller de Conference League. Le club de Suisse centrale a gagné en déplacement, mais le FCB a été battu chez lui.

Les Rhénans ont connu une seconde période cauchemardesque. KEYSTONE

En Suède, Lucerne s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Djurgarden Stockholm, après avoir pourtant été rapidement mené après un coup franc de Löfgren (4e). Les hommes de Mario Frick ont cependant su redresser la situation et ont marqué par Ademi (29e) et Kadak (82e). Souvent dominés, les Lucernois ont fait preuve d'une meilleure efficacité que leurs adversaires suédois, qui ont eu les occasions pour l'emporter.

Bâle finit à neuf

Demi-finaliste la saison dernière, le FC Bâle aura besoin d'un énorme miracle au match retour pour continuer son parcours dans la compétition cet été. Les Rhénans ont en effet été battus 3-1 au Parc Saint-Jacques par les Kazakhs de Tobol Kostanai.

Le FCB avait ouvert le score par Barry à la 25e, mais il a connu une seconde mi-temps cauchemardesque. Barry (56e) – qui avait déjà vu rouge samedi en Super League à Saint-Gall – et Calafiori (69e) ont été expulsés, et les visiteurs ont profité de leur supériorité numérique pour inscrire trois buts par Déblé (57e/penalty), Orazov (62e) et Chesnokov (71e).

ats