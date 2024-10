L'aventure européenne reprend jeudi pour Lugano et Saint-Gall, qui démarrent la saison régulière de la Conference League. Cette phase de ligue comporte six journées, soit deux de moins qu'en Ligue des champions et en Europa Leaguer. Elle se terminera le 19 décembre.

La tâche de Saint-Gall s'annonce délicate dans cette phase de ligue de la Conference League. ats

ATS

Reversé dans cette compétition après son échec en barrage pour l'Europa League face au Besiktas Istanbul, Lugano accueille le HJK Helsinki (actuel 3e du championnat de Finlande) à Thoune jeudi à 21h00. Les hommes de Mattia Croci-Torti sont en forme: ils partagent la 1re place du classement de Super League avec Zurich et Lucerne.

Les Tessinois, qui avaient disputé la phase de poules de la Conference League en 2023/24 (dernière place du groupe D avec 4 points), ont été gâtés lors du tirage au sort. Ils devront aussi se mesurer à La Gantoise, au Legia Varsovie, aux Tchèques du Mlada Boleslav, aux Serbes du FK TSC et aux Chypriotes de Pafos.

Bruges face à la Fiorentina

La tâche de Saint-Gall, qui s'est qualifié en sortant Trabzonspor aux tirs au but lors des barrages à la fin août, s'annonce plus délicate. Et la troupe d'Enrico Maassen reste sur une défaite en Super League, sa troisième dans cet exercice 2024/25, samedi à Yverdon (1-0).

Les Brodeurs se déplacent pour commencer en Belgique pour y affronter à 18h45 le Cercle Bruges, à la peine dans son championnat national (14e avec 8 points). Ils se frotteront ensuite à la Fiorentina, à Heidenheim, au Vitoria Guimarães, aux Nord-Irlandais de Larne et – hasard du tirage au sort – au FK TSC.

Chaque équipe va jouer six matches durant cette phase de ligue. Les huit meilleures équipes du classement général se qualifieront directement pour les 8es de finale, alors que les 16 suivantes disputeront des barrages programmés en février. Le tirage au sort de ces barrages sera effectué le 20 décembre.

gma, ats