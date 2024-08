Le FC Saint-Gall a failli renverser le redoutable Trabzonspor, jeudi soir en play-off aller de la Conference League à domicile. Les Brodeurs ont contraint les visiteurs turcs au nul 0-0.

Willem Geubbels célébrant son but juste avant que ce dernier ne soit finalement annulé. KEYSTONE

ATS

L'équipe saint-galloise pourra ériger une statue à la gloire de Lawrence Ati-Zigi, si d'aventure elle se qualifie pour la suite de la compétition. Le Ghanéen a multiplié les parades miraculeuses devant les attaquants adverses. Dans leur stade plein à craquer, les Brodeurs ont abattu un travail défensif acharné pour épauler leur ultime rempart et maintenir inviolée leur cage dans ce barrage aller.

Les hommes d'Enrico Maassen auraient même pu ravir la victoire dans les derniers instants de la partie, si une tête providentielle de Willem Geubbels n'avait pas été déclarée fautive après consultation de la VAR (87e). Ou s'ils n'avaient pas raté le dernier geste à deux reprises dans le temps additionnel.

Saint-Gall reste ainsi dans la course avant le déplacement de jeudi prochain à Trabzon. Mais pour espérer venir à bout des Turcs, qui avaient réalisé le doublé en 2022 et qui étaient encore troisièmes du dernier championnat de Super Lig, il faudra se montrer nettement plus réaliste devant la cage.

oldu, ats