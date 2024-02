Quatre jours après un échec mortifiant à Yverdon qui a vraiment douché ses espoirs de titre, le Servette FC se tourne à nouveau vers l'Europe. Avec le secret espoir de vivre un printemps merveilleux en Conference League.

René Weiler et le Servette FC accueillent Ludogorets Razgrad jeudi au Stade de Genève. KEYSTONE

Dans un premier temps. Il convient d'éliminer Ludogorets Razgrad pour sortir de l'hiver et pour s'offrir un huitième de finale contre, pourquoi pas, Aston Villa, Lille ou la Fiorentina. Champion de Bulgarie depuis... douze ans, le Ludogorets semble à la portée d'une équipe qui a réussi une série de quinze matches sans défaite en championnat et qui a tenu la Roma en échec en novembre dernier.

Selon René Weiler, les deux équipes peuvent se regarder les yeux dans les yeux. «Nous voulons les éliminer. C'est une équipe que nous pouvons battre, a affirmé l'entraîneur servettien en conférence de presse. Cependant, eux aussi doivent penser la même chose...»

Un mercato «difficile»

Avec le retour espéré de Steve Rouiller, dont l'absence fut cruellement ressentie à Yverdon, et cette faculté d'élever le curseur lors des grands rendez-vous, René Weiler pense son équipe apte au combat même si le mercato hivernal ne l'a pas vraiment aidé. Les départs de Nicolas Vouilloz à Bâle et de Chris Bédia à l'Union Berlin n'ont pas été vraiment compensés. «Je pense toutefois l'équipe suffisamment armée pour se battre sur trois fronts», lâche le Zurichois. On n'est pas obligé de le croire.

Elle devra le démontrer ce jeudi dans un stade qui ne fera pas le plein avec «seulement» 12'000 billets vendus mercredi matin. Avec Jérémy Frick dans la cage, puisque le principe de l'alternance est maintenu avec le championnat pour Joël Mall et les coupes pour Frick. Avec toujours Enzo Crivelli à la pointe de l'attaque. Expulsé dimanche à Yverdon, le Français conserve pour l'instant sa place en raison d'une concurrence limitée comme l'est aussi le crédit accordé à Jérémy Guillemenot par René Weiler.

La prophétie de Jose Mourinho

Face à des Bulgares qui ont, selon René Weiler, «l'habitude de gagner», le Servette FC cherchera à forcer la décision dans ce match aller pour aborder le retour à Razgrad avec une marge confortable. Les Grenat ne commettront toutefois pas l'erreur de se jeter dans la gueule du loup contre une équipe, prévient René Weiler, «très forte offensivement avec ses nombreux Brésiliens».

Malgré le langage de prudence qui sied à la veille d'une telle confrontation, le temps est venu pour le Servette FC de justifier la prophétie de Jose Mourino. «Servette peut gagner la Conference League» avait lâché le désormais ex-entraîneur de la Roma. Il y avait sans doute beaucoup d'exagération dans les propos du Portugais, mais peut-être une petite pointe de vérité qui donne le droit au rêve.

ATS, par Laurent Ducret