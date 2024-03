45 ans après l’épopée du onze de Peter Pazmandy qui fut sans aucun doute la plus belle équipe de son histoire, le Servette FC s’invitera-t-il à nouveau en quart de finale d’une Coupe d’Europe ? Un succès ce jeudi à Plzen lui permettra de renouer avec son passé après des années d'errance.

Timothé Cognat sera-t-il une nouvelle fois l’homme providentiel pour Servette ? KEYSTONE

Tenus en échec (0-0) la semaine dernière à Genève dans un match aller qui, à défaut d’être emballant, a offert un superbe combat entre deux adversaires qui tirent l’une de leurs forces dans un engagement physique de tous les instants, les Grenat mesurent pleinement l’ampleur de la tâche.

Les Tchèques sont invaincus depuis quatorze matches toutes compétitions confondues et viennent d’infliger dimanche une défaite 4-0 au Sparta Prague, le leader du championnat. Par ailleurs, ils pourront compter jeudi soir sur Pavel Sulc, le meilleur buteur de la «1. Liga» avec ses 14 réussites, qui était suspendu jeudi dernier.

«Nous sommes capables de tout»

«Nous sommes capables de tout cette saison», répond Yoan Severin lorsqu’il lui est demandé de planter le décor de ce match retour qui, sur le papier, doit sourire au Viktoria Plzen. Comme les Tchèques, les Servettiens ne perdent pas souvent, avec une seule défaite cette année en treize rencontres, ce match à Yverdon qu’ils n’auraient jamais dû laisser filer. Et, il y a trois semaines à Razgrad, ne s’étaient-ils pas qualifiés après un match aller qui s’était déjà terminé sur un score de 0-0 ?

Oui, les Servettiens ont les moyens de refaire le même coup en République tchèque qu’en Bulgarie. Commandée par l’extraordinaire Steve Rouiller dont la présence sur la liste que divulguera jeudi matin Murat Yakin pour les deux prochaines rencontres de l’équipe de Suisse ne serait pas usurpée, leur défense est capable de tenir le choc. Et avec Alexis Antunes, Dereck Kutesa, Miroslav Stevanovic et Timothé Cognat, le buteur de Razgrad, ils possèdent des joueurs capables de forcer la décision à tout moment.

Une adhésion et une implication totales

Le grand mérite de René Weiler est d’avoir su convaincre ces quatre hommes que le succès passait en premier plan par le don de soi et par cet esprit de sacrifice qui leur commandent de multiplier les courses et les appels. Ce degré exigence imposé par le successeur d’Alain Geiger n’a pas été du goût de tous dans le vestiaire.

Mais l’adhésion et l’implication totales de quatre joueurs les plus talentueux de l’équipe est l’une des raisons qui expliquent pourquoi le ciel semble être la seule limite du Servette FC à la veille d’un printemps où tous les rêves sont vraiment permis.

On mesure l’enjeu sportif avec une qualification pour les quarts de finale qui ferait le plus grand bien au football suisse pour le classement UEFA. L’enjeu financier se chiffre à un million d’euros, le montant de la prime versée par l’UEFA, et la promesse d’une très belle recette au tour suivant pour la venue, pourquoi pas, de la Fiorentina, d’Aston Villa, de l'Ajax, de Lille ou de Fenerbahçe.

Riche déjà de treize rencontres, la campagne européenne du Servette FC peut vraiment ce jeudi dans la ville où est née la marque Skoda prendre un virage qui mène à la gloire.

ATS, par Laurent Ducret