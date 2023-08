L’Australie sort la France au bout d’un interminable suspense !

L’Australie poursuit sa route dans «sa» Coupe du monde de football. Les «Matildas» se sont hissées pour la première fois de leur histoire dans le dernier carré en éliminant la France samedi au terme d’une séance de tirs au but interminable (0-0 ap, 7-6 tab).

L’Australie a eu besoin de dix tirs au but pour venir à bout de la France. IMAGO

L'Australie s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de la Coupe du monde dames. A Brisbane, elle a battu la France au terme d'une incroyable séance de tirs au but.

Le score était resté nul et vierge après le temps réglementaire et les prolongations. A la loterie, ce sont les Australiennes qui ont tiré le gros lot en s'imposant 7-6 après un interminable suspense. Il a en effet fallu attendre le 20e tir au but pour qu'une décision se fasse enfin.

Vicki Becho, dixième tireuse française, a vu sa tentative renvoyée par le poteau. Cortnee Vine a elle transformé pour entériner la qualification australienne. Les Matildas affronteront l'Angleterre ou la Colombie pour une place en finale, mercredi à Sydney.