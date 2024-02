La Suisse a décroché deux podiums dimanche en Coupe du monde à Bakouriani. Talina Gantenbein et Tobias Baur ont tous deux terminé au 3e rang, alors que le Vaudois Roman Détraz a fini au pied du podium. Troisième la veille, Alex Fiva a pris les commandes du général malgré son élimination en quarts de finale.

Talina Gantenbein a terminé sur la troisième place du podium (image d’illustration). KEYSTONE

Malheureuse samedi avec une chute en finale et une 4e place amère, Talina Gantenbein a serré les dents pour aller chercher son cinquième podium à ce niveau, le deuxième en huit jours. La Grisonne, qui souffrait de contusions à un tibia, n'a rien pu faire en finale face à la leader de la Coupe du monde Marielle Thompson (1re) et à Marielle Berger Sabbatel (2e).

Les Suisses n'ont pas non plus signé d'exploit chez les messieurs, malgré une double présence en finale. Tobias Baur et Romain Détraz ont rapidement dû laisser filer l'Italien Simone Deromedis (1er) et le Suédois David Mobaerg (2e). Gil Martin (5e) et Jonas Lenherr (6e) étaient quant à eux en lice dans la petite finale, tout comme Saskja Lack (5e) et Sixtine Cousin (7e) dans une épreuve féminine à laquelle seules dix skieuses ont pris part.

ats