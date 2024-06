La victoire d'une vie pour la Suisse, le sacre italien : retour sur 2021

Qui succèdera à l'Italie, championne d'Europe en 2021 après une édition organisée à travers l'Europe? A quelques jours de l'Euro 2024, retour en quatre points sur la dernière édition, qui avait vu la Suisse enfin briser son plafond de verre.

L'équipe suisse célèbre sa victoire lors du match des huitièmes de finale de l'Euro 2021 face à la France. KEYSTONE

ATS

L'envol de l'Italie

Entre deux Coupes du monde manquées, l'Italie avait brillé lors du premier Euro organisé dans toute l'Europe. L'équipe construite par Roberto Mancini avait convaincu pendant toute la compétition avec son style de jeu moderne. La Squadra Azzurra avait également pu compter sur la réussite qui lui avait fait défaut lors des qualifications pour la Coupe du monde. Les tirs au but avaient en effet tourné en leur faveur aussi bien en demi-finale contre l'Espagne qu'en finale contre l'Angleterre.

Sous le signe du Covid-19

Le tournoi était placé sous le signe du Covid-19. En raison de la pandémie, les stades n'avaient pas pu être utilisés à pleine capacité. Lors de la phase de groupes, seul le stade Ferencs Puskas de Budapest était rempli à plus de la moitié. Pour la finale à Londres, 65'000 spectateurs avaient été autorisés à entrer dans l'enceinte de Wembley. Ceux-ci devaient soit être testés négatifs, soit être vaccinés. Le port du masque n'était toutefois pas obligatoire, ce qui avait suscité des critiques de la part de certains organismes.

La nuit de Bucarest

Pour la première fois depuis 1954, la Suisse s'était hissée en quarts de finale d'un grand tournoi. Après avoir péniblement passé les poules, l'équipe de Vladimir Petkovic avait éliminé la France, championne du monde en titre, en 8es de finale. Dans un match mémorable à Bucarest, Haris Seferovic et Mario Gavranovic avaient emmené la Suisse en prolongations en marquant dans les dix dernières minutes. Lors des tirs au but, les cinq tireurs helvétiques avaient marqué et Yann Sommer avait envoyé la Suisse en quart de finale en arrêtant la tentative de Kylian Mbappé.

Les Suisses avaient ensuite tenu tête aux Espagnols à Saint-Pétersbourg, même sans Granit Xhaka, suspendu. Mais ils avaient cette fois dû s'avouer vaincus lors de la séance de tirs au but, perdue 3-1. Seul le premier tireur suisse, Mario Gavranovic, avait marqué.

La frayeur Eriksen

La grande frayeur du tournoi avait eu lieu lors de la phase de groupes. Christian Eriksen s'était effondré à la 43e minute du match face à la Finlande. Il avait reçu des soins médicaux sur le terrain et après une interruption de près de deux heures, le match avait pu reprendre. Emmené conscient à l'hôpital, Eriksen en était sorti six jours plus tard avec un défibrillateur implanté. Après neuf mois, il avait pu faire son retour sous le maillot danois.

obe, ats