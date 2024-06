Pour l'Angleterre, se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 devrait être une formalité. Dans le groupe C, son principal adversaire devrait être le Danemark, 21e au classement FIFA. La Slovénie ne participe à une phase finale que pour la deuxième fois après 2000 et la Serbie fait sa première apparition en tant que nation indépendante à l'Euro.

Gareth Southgate devra faire taire les critiques à son égard KEYSTONE

ATS

Angleterre: les stars veulent un titre

Les perspectives de l'Angleterre pour remporter un deuxième titre majeur, 58 ans après sa victoire en Coupe du monde, ont rarement été meilleures qu'aujourd'hui. Le sélectionneur Gareth Southgate peut puiser dans un énorme réservoir de joueurs de haut niveau qui disposent également d'une précieuse expérience internationale.

Les «Three Lions» misent sur une somptueuse attaque autour du capitaine et buteur Harry Kane et des jeunes stars Jude Bellingham, Phil Foden et Bukayo Saka. Dans les buts, son traditionnel point faible, le peuple anglais peut compter sur Jordan Pickford, qui reste une valeur sûre de la Premier League.

Lors de l'Euro 2021, l'Angleterre était passée proche de mettre fin à sa disette. En finale à Londres, elle avait toutefois été battue par l'Italie aux tirs au but. Le moment est peut-être venu pour elle de soulever enfin un nouveau trophée.

L'Angleterre en chiffres. Classement FIFA: 4e. Participations à la phase finale de l'Euro (10): 1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016, 2021. Meilleur résultat à l'Euro: finale (2021). Meilleur buteur des qualifications: Harry Kane (8 buts)

Danemark: piliers matures, attaque juvénile

En 2021, le Danemark était passé par toutes les émotions entre son beau parcours jusqu'en demi-finale et l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen lors de la phase de groupes. L'Euro 2024 pourrait être la dernière occasion pour certains joueurs clés d'imiter leurs illustres prédécesseurs champions d'Europe en 1992. Le gardien Kasper Schmeichel (37 ans), le capitaine Simon Kjaer (35 ans) et Eriksen (32 ans), qui évolue toujours à un haut niveau malgré son accident, forment une ossature expérimentée.

Les piliers de l'équipe ont certes dépassé le zénith de leur carrière, mais face à la Slovénie et la Serbie, la deuxième place du groupe est tout de même attendue. D'autant plus que des talents très cotés comme l'attaquant Rasmus Höjlund (21 ans) et le milieu de terrain Morten Hjulmand (24 ans) complètent la sélection scandinave.

Le Danemark en chiffres. Classement FIFA: 21e. Participations à la phase finale de l'Euro (9): 1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2021. Meilleur résultat à l'Euro: vainqueur (1992). Meilleur buteur des qualifications pour l'Euro: Rasmus Höjlund (7 buts).

Serbie: sourire devant, grimace derrière

Sur le terrain, la Serbie incarne à bien des égards le contraire de l'équipe de Suisse. La plus grande force de la sélection de Dragan Stojkovic se trouve au centre de l'attaque, là où la Nati est le plus en difficulté. Aleksander Mitrovic, parti à la fleur de l'âge en Arabie saoudite, détient le record de buts en sélection et Dusan Vlahovic, auteur de 16 buts en Serie A avec la Juventus cette saison, n'est pas en reste.

Les faiblesses de la Serbie au centre de la défense pourraient être atténuées par l'ancien Bâlois Strahinja Pavlovic, qui s'est fortement développé du côté du RB Salzbourg. Il existe d'ailleurs un scénario selon lequel un nouveau duel avec la Suisse pourrait avoir lieu, en huitièmes de finale: la Nati devrait pour cela terminer en tête de son groupe et la Serbie passer en deuxième position.

La Serbie en chiffres. Classement FIFA: 33e. Participations à la phase finale de l'Euro (5): 1960, 1968, 1976, 1984, 2000 (en tant que membre de la Yougoslavie). Meilleur résultat à l'Euro: finale (1960 et 1968). Meilleur buteur des qualifications: Aleksandar Mitrovic (5 buts).

Slovénie: deux atouts et une pincée de Super League

Pour la deuxième fois après 2000, la Slovénie s'est qualifiée pour la phase finale de l'Euro. Matjaz Kek, sélectionneur depuis 2018 mise généralement sur un 4-4-2 classique. Son point fort se situe entre les poteaux, en témoigne les neuf buts encaissés en dix matches de qualifications. Jan Oblak, l'ange gardien de l'Atlético Madrid depuis dix ans, fait en effet partie des meilleurs portiers du monde.

En l'attaque, outre le Luganais Zan Celar et l'ancien Bâlois Andraz Sporar, les Slovènes disposent également d'une jeune star avec Benjamin Sesko, 21 ans. Le joueur du RB Leipzig fait l'objet de toutes les convoitises en Europe. Néanmoins, une première victoire lors d'une phase finale de l'Euro serait déjà un succès pour les Slovènes.

La Slovénie en chiffres. Classement FIFA: 57e. Participation à la phase finale de l'Euro (1): 2000. Meilleur résultat à l'Euro: phase de groupes. Meilleur buteur des qualifications: Benjamin Sesko (5 buts).

jos, ats